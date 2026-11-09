أعلنت فرنسا يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 عن تورط إيران في عمليات قرصنة استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى. أدت هذه الهجمات الرقمية إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات ومجمدات الأطعمة داخل الأسواق التجارية.

مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن الهجوم

أكد وزير الخارجية الفرنسي ژان-نويل بارو أن عناصر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هم من نفذوا هذه الاعتداءات الإلكترونية. وأوضح الوزير أن طبيعة هذا الاختراق لم تُعهد من قبل من حيث اتساعه وشدة عدائيته.

عقوبات أوروبية مرتقبة ضد المتورطين

تسبب هذا الخرق التقني الذي وقع خلال الشهر الماضي في رفع حرارة البرادات والمجمدات في المتاجر. وكشف الوزير أن الحكومة الفرنسية تعمل على فرض عقوبات أوروبية شاملة تطال الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال العدائية.