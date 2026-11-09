بداية قوية تتبعها ثلاث هزائم متتالية

سقط نادي مانشستر سيتي في ثلاث مباريات متتالية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. وكانت بداية الفريق قد تميزت بتحقيق سبعة انتصارات متتالية في مسابقة الموسم الحالي.

تفاصيل الهزائم رغم التفوق الإحصائي

تحدث المدرب إنزو ماريسكا مبيناً أن الهزائم الثلاث جاءت مختلفة على الرغم من فرض سيطرة فريقه في الاستحواذ وخلق الفرص خلال المواجهات كلها. وقبل أسبوعين، خسر مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 أمام أستون فيلا رغم بلوغ نسبة الاستحواذ 63% وصناعة 15 فرصة مقابل ثماني فرص للمنافس. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تعرض الفريق لهزيمة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام برايتون مع تسجيل نسبة استحواذ بلغت 62% و21 فرصة مقابل سبع فرص لبرايتون.

الخسارة الأخيرة أمام نوتنغهام فورست

تواصلت النتائج السلبية بخسارة مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فورست يوم السبت في ملعب سيتي غراوند. وشهدت تلك المواجهة استحواذ الضيوف بنسبة 79% مع 12 فرصة مقابل 11 فرصة لأصحاب الأرض. وخاض نادي نوتنغهام فورست اللقاء محتلاً المركز الثالث في جدول الأهداف المتوقعة بينما تواجد في المركز قبل الأخير للترتيب الفعلي.

سابقة تاريخية واستراحة التوقف الدولي

يعيد هذا النمط من النتائج إلى الأذهان سابقة تاريخية لم تحدث سوى مرة واحدة من قبل في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بواسطة نادي شيفيلد وينزداي خلال موسم 1904-05. وأكد ماريسكا أنه سيوظف فترة التوقف الدولي الحالية لإجراء عملية إعادة تقييم شاملة.