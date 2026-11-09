متابعة المدافع الإيطالي أندريا كامبياسو

يتحرك نادي مانشستر يونايتد نحو دراسة إمكانية ضم أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس، بهدف تقوية الخط الخلفي. يبلغ اللاعب من العمر 26 عاماً، ويمتلك عقداً مع فريقه الحالي يستمر حتى عام 2029.

يتميز كامبياسو بقدرته على شغل كلا الجانبين الدفاعيين بالإضافة إلى أدوار الظهير الطائر. شارك المدافع في 142 مباراة بقميص يوفنتوس، محققاً 8 أهداف مع تقديم 19 تمريرة حاسمة لزمائه.

موقف لوك شاو ومستقبله في أولد ترافورد

يمثل اللاعب الإيطالي خياراً محتملاً لتعويض لوك شاو داخل مسرح الأحلام. تقترب عقدة شاو من الدخول في مراحلها الأخيرة وسط استعداد مسؤولي يونايتد لبحث ملف التجديد.

تتأثر محادثات تمديد عقد شاو بعدة عوامل تشمل تاريخ إصاباته وجهده البدني، إضافة إلى قيمة راتبه. ربما يشهد عام 2027 رحيل اللاعب، وهو ما يدفع إدارة النادي نحو التخطيط لإيجاد بديل على المدى البعيد.

تحركات سوق الانتقالات السابقة لإدارة النادي

حاول النادي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي ضم ظهير أيسر، وبرز لويس هال، لاعب نيوكاسل يونايتد، كأحد الخيارات البارزة.

اكتفت مجموعة إنيوس بالقرارات التي اتخذتها، وقررت عدم إبرام أي صفقة لتعزيز مركز الظهير الأيسر خلال فترة الصيف.