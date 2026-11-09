تقييم شامل يقوده مدير الكرة

يستعد نادي مانشستر يونايتد لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل مدربه مايكل كاريك. يتولى جيسون ويلكوكس، بصفته مدير الكرة، مهمة تقييم أداء الطاقم الفني.

يجري ويلكوكس مشاورات مكثفة مع عمر برادة، الرئيس التنفيذي، لرفع توصية نهائية إلى السير جيم راتكليف، المسؤول عن الملف الرياضي بالنادي.

نتائج سلبية وموقف متدهور

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن عشر ضمن مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. اكتفى الفريق بتحقيق ثلاثة انتصارات فقط خلال خمس عشرة مواجهة رسمية بمختلف البطولات.

واجه كاريك خطر الإقالة مبكراً إثر السقوط بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر. التقى ويلكوكس وبرادة في اليوم التالي بمقر التدريبات لبحث مصير الإدارة الفنية، ليحصل المدرب بعدها على مهلة مؤلفة من ثلاث مباريات قبيل فترة التوقف الدولي.

مباريات حاسمة وسيناريوهات البدائل

تعرض الفريق لهزيمة أخرى أمام تشيلسي بهدفين دون رد، تلتها مواجهة أوروبية انتهت بفوز يونايتد على روما بث3 أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب أولد ترافورد.

شهدت مواجهة أستون فيلا يوم الأحد تعادلاً مثيراً بأربعة أهداف لكل فريق على ذات الملعب. تمكن جوشوا زيركزي وباتريك دورغو من تسجيل ثنائية قاتلة خلال الدقائق الأخيرة لتجنب الهزيمة بعد التأخر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سبق تلك النتائج تعثرات قارية ومحلية، من ضمنها السقوط أمام كومو برباعية مقابل هدف في الشهر الماضي، حيث أحرز نيكو باز هدفاً مبكراً بعد دقيقتين. وقبلها بأسبوع، خسر النادي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل إثر هدف سجله بابلو باريوس في الدقيقة الأولى.

تغيب أي توجهات حالية لتطعيم الجهاز الفني المعاون لكاريك بوجوه جديدة. في المقابل، يبرز إيدي هاو كخيار أول مفضل لدى جيسون ويلكوكس لتولي المسؤولية الفنية في حالة الاستغناء عن المدرب الحالي.