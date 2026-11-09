كيفية تفاعل تطبيق سيسكو مع أجهزة أبل

عرضت شركة سيسكو الطريقة التي يستفيد بها تطبيق ويبكس من إمكانيات هاتف أيفون ديو. وأكدت المؤسسة أن برمجيات أبل شكلت دائماً أولويات أساسية للدعم منذ الانطلاقة الأولى. وقدم البرنامج تجارب تعاونية متطورة جرى التخطيط لها بدقة لتناسب أجهزة أبل المختلفة.

خصائص العرض المرئي على أيفون ديو

بني البرنامج خصيصاً لهاتف أيفون ديو ليتماشى تماماً مع الشاشات ومختلف وضعيات الاستخدام. وبمجرد فتح الجهاز، يستطيع المستخدمون مشاهدة عدد أكبر من المشاركين في الاجتماع. كما يضمن النظام بقاء المحتوى المشترك ظاهراً مع إمكانية العمل على اللوحة البيضاء في نفس الوقت.

مزايا تقسيم الشاشة لتنفيذ المهام

تمنح خاصية العرض المقسم المستخدمين القدرة على تشغيل البرنامج بجانب برنامج آخر لإنجاز المهام المتعددة بسهولة. ومن جانبها، أعلنت أبل أن ما يزيد على مئة ألف تطبيق خضع للتحديث الفعلي ليتوافق مع هاتف أيفون ديو.