طرح الإصدار الجديد في السوق اليابانية الشهر المقبل

كشفت شركة «سوني» عن جهاز ألعاب محمول جديد كلياً. سيُطرح هذا الإصدار في الأسواق حصرياً داخل دولة اليابان. حددت الشركة موعد توفير الجهاز في العاشر من شهر ديسمبر القادم. يبلغ السعر الرسمي لهذا الإصدار ٣٩٩٨٠ يناً يابانيا. يعادل هذا المبلغ نحو ٢٥٣ دولاراً أمريكياً.

مواصفات تقنية وتغييرات في التسمية الرسمية

أجرت الشركة تعديلاً على اسم الجهاز ليصبح «بلايستيشن بورتال بلاير» بدلاً من المسمى السابق «بلايستيشن بورتال ريموت بلاير». يتوفر الإصدار الجديد باللون الأسود المعروف باسم «مدنايت بلاك». يشتمل الجهاز على سعة تخزين داخلية إضافية.

ميزات مستقبلية وقيود التشغيل باللغة اليابانية

أوضحت الشركة أن مساحة التخزين الإضافية خُصصت لوظائف قادمة سيتم الكشف عنها عند اكتمالها. يقتصر استخدام الجهاز على خيارات اللغة اليابانية فقط. يتطلب تشغيل الجهاز وجود حساب مسجل لجهاز «بلايستيشن» في اليابان.