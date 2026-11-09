بداية المهمة التدريبية الجديدة

تولى النجم الإسباني السابق راؤول البالغ من العمر تسعة وأربعين عاماً الإدارة الفنية لنادي ريال أوفييدو الذي ينافس في منافسات الدرجة الثانية الإسبانية. وجاء هذا التعيين ليخلف المدرب المقال جوليان كاليرو. وقد أُقيل سلفه يوم الاثنين بينما كان الفريق يستقر في المركز التاسع بجدول الترتيب. وربط المدرب الجديد نفسه بعقد يمتد حتى شهر يونيو من عام 2028.

الخبرة التدريبية السابقة مع ريال مدريد

قاد التقني الجديد الفريق الرديف لنادي ريال مدريد خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2019 و2025. وتزخر مسيرته الكروية السابقة بحصد بطولات بارزة شملت التتويج بمسابقة دوري أويس للأبطال ثلاث مناسبات وبطولة دوري ليغا ست مرات برفقة ريال مدريد.

مسيرة حافلة بالأرقام والنجاحات كلاعب

سجل المهاجم المتميز 323 هدفاً خلال مشاركته في 741 مواجهة مع النادي الملكي. وانتقل لاحقاً للعب في صفوف أندية شالكه الألماني، والسد القطري، ونيويورك كوزموس الأمريكي. كما أحرز 44 هدفاً خلال 741 مباراة خاضها مع قميص منتخب إسبانيا.

فلسفة الفريق وتطلعات القيادة الفنية

أوضح المسؤول الفني الجديد عبر تسجيل مصور نشر على منصات التواصل الاجتماعي أن تصوره لكرة القدم يرتكز على تقدير المواهب ومطالبة اللاعبين بتقديم أقصى المجهودات الممكنة. وأكد أن مجموعته ينبغي أن تقاتل طوال دقائقي اللقاء بغية الظفر بالانتصار لكي تمنح المشجعين شعوراً بالفخر.