فعاليات مؤتمر «يو بي سُميت» في فلوريدا

شهدت ولاية فلوريدا خلال الأسبوع الماضي انعقاد مؤتمر «يو بي سُميت». وشهد الحدث حضوراً بارزاً لمسؤولي قطاع الفضاء.

تحدث خلال الفعالية كيكو دونتشيف الذي أمضى ١٦ عاماً في العمل داخل المؤسسة. وهو يشغل منصب نائب رئيس عمليات الإطلاق فيها.

مشاريع البنية التحتية الفضائية والأرضية

أعلن كيكو دونتشيف أن مؤسسته تحولت بصورة جذرية لتتحول إلى كيان متخصص في البنية التحتية. وأشار إلى أن الجهود تركز على التشييد فوق الأرض وفي مدار الأرض المنخفض.

تشمل خطط التوسع إنشاء بنية تحتية على سطح القمر في المستقبل القريب. وتعقب ذلك خطوات لاحقة للعمل على كوكب المريخ.

الاستحواذ ودمج الذكاء الاصطناعي

جاء هذا التطور بعدما ضمت «سبيس إكس» شركة «إكس إيه آي» التي يمتلكها المؤسس إيلون ماسك خلال وقت سابق من عام ٢٠٢٦. وبين المسؤول أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي حقق تسارعاً هائلاً مع حلول العام الحالي، بعدما اتسم بالبطء قبل عام واحد فقط.

ساهمت هذه التقنيات في اختصار الأنشطة الهندسية التي كانت تتطلب ساعات أو أياماً لتُنجز خلال ثوانٍ أو دقائق معدودة. وتستعين الشركة بمساعد الذكاء الاصطناعي «غروك» لأتمتة عمليات رصد الحطام والأجسام الغريبة داخل قطاع صناعة الطيران والفضاء.