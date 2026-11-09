أعلنت منصة «أبل ميوزك» يوم الاثنين، 9 نوفمبر 2026 عن طرح تشكيلات ومحتوى حصري يخص حصاد عام 2026. تضمنت هذه الإطلاقات اختيار المغنية أوليفيا دين لنيل لقب فنانة العام لعام 2026، لتسجل اسمها كأول موسيقية بريطانية تفوز بهذه المرتبة.

مسيرة فنية ناجحة وتتويج مستمر

طرحت المغنية ألبومها المسمى «فن الحب» خلال أواخر عام 2025 ووصل إلى نطاق واسع من النجاح الجماهيري. دخلت أغنيتها الشهيرة «الرجل الذي أحتاجه» ضمن ترتيب أفضل 100 أغنية يومية عبر الخدمة بتاريخ 29 أغسطس 2025 وبقيت مستمرة فيها. حصدت النظيرة البريطانية جائزة غرامي عن فئة أفضل فنان صاعد، إضافة إلى أربع جوائز بريت تضمنت فنان العام.

عروض حية وإنجازات جماهيرية

شاركت المبدعة في افتتاح حفل الفنانة سابرينا كاربنتر خلال خريف عام 2025 داخل ماديسون سكوير غاردن الواقع في مدينة نيويورك. نظمت إقامة فنية امتدت لأربع ليالٍ في ماديسون سكوير غاردن وعرضاً آخر نفدت تذاكره بالكامل لست ليالٍ في صالة «أو 2» بلندن. تقديراً لهذه الإنجازات، تسلمت هدية مادية تتألف من رقاقة سيليكون مصممة خصيصاً من شركة «أبل» ومثبتة بين لوح زجاجي وهيكل من الألومنيوم.

سجل الفائزين السابقين وأسعار المنتجات

حاز لقب فنان العام في نسخة 2025 «تايلر ذا كريتور»، بينما ذهب اللقب في عام 2024 إلى «بيلي إيليش»، وفي عام 2023 إلى «تايلور سويفت». تبلغ قيمة اشتراك خدمة «أبل ميوزك» 11.99 دولاراً لكل شهر أو من خلال الاشتراك في باقة «أبل ون». يصل سعر سماعات «إيربودز برو 3» إلى 199 دولاراً عقب خفضه من السعر السابق البالغ 249 دولاراً.