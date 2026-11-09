تطبيق "تي كي" الجديد

أزاحت شركة ميديوم الستار عن تطبيق "تي كي" الجديد كلياً. يدمج هذا البرنامج بين تسجيل الملاحظات ويوميات الكتابة ومنصة اجتماعية حصرية.

يستطيع المشتركون الحصول على الخدمة دون أي رسوم مالية. وتتولى متاجر أندرويد وآي أو إس بالإضافة إلى الويب توفير هذا المنتج.

إدارة المحتوى والذكاء الاصطناعي

يمنح التطبيق مستخدميه قدرة توجيه نموذج ذكاء اصطناعي نحو النصوص المكتوبة. ويساعد هذا النظام في عمليات التنظيم والبحث واستخلاص الملاحظات والتعليقات.

تستطيع المجموعات جمع النصوص داخل وحدات تسمى المكتبات لإنتاج نمط تدوين خاص بين الجماعات. كما تتوفر إمكانية النشر عبر البريد الإلكتروني أو الروابط المباشرة.

يستطيع المشاركون كتابة التعليقات وإرفاق تفاعلات الرموز التعبيرية على النصوص. وتعتمد المنصة الأم على محرك بحث جوجل لجلب نسبة ضخمة من زيارات الإنترنت.

تصريحات الإدارة وغياب الابتكار

أكد توني ستابلباين، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مؤسسته لم تطرح أي ابتكار جوهري منذ عام 2017. وشهد ذلك العام قراراً اتخذه الرئيس التنفيذي السابق إيف وليامز.

تضمن قرار وليامز آنذاك التخلي عن ملاحقة الإعلانات الممولة والتحول نحو نموذج يعتمد على الاشتراكات المالية.