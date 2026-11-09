حضور جماهيري ضخم واستقبال الرئيس دونالد جيه ترامب

شهد مركز كينيدي للإضاءة الفضائية بولاية فلوريدا حضور آلاف الأشخاص لفعالية "ماكس باور"، وهو المعرض الأول لوكالة ناسا. احتفلت الفعالية بالذكرى السنوية المئتين والخمسين للبلاد، وشكلت تتويجاً لجولة الإلهام الخاصة بالوكالة. استقبلت ناسا الرئيس دونالد جيه ترامب، وتضمن المعرض عروضاً جوية وقفزة مظلية من مدير ناسا جاريد إسحاقمان. استمرت فعاليات الشركاء الخارجيين في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.

إعلانات عقود القاعدة القمرية والكشف عن طائرة جديدة

أطلقت ناسا مسابقة للطلاب بقيمة مليون دولار لتصميم حلول مبتكرة لقاعدة قمرية. أعلنت قيادة الوكالة عن ترسيات وعقود تخص 12 شركة لتطوير القاعدة القمرية، بما في ذلك مركبة "بروميس" النووية. كشف إسحاقمان عن طائرة تجريبية جديدة تسمى "إكس-70 فراكتال". حلق طيارون في أربع رحلات جوية شملت طائرات "تي-38" و"إف-5" و"إي آر-2".

استعدادات طاقم أرتيميس ومستقبل المعارض السنوية

صرح رواد الفضاء راندي بريسنيك، وفرانك روبيو، وأندريه دوغلاس، ولوكا بارميتانو، وهم أعضاء طاقم أرتيميس 3، عن رحلتهم الاختبارية في مدار الأرض المنخفض في عام 2027. يخطط طاقم أرتيميس للاختبار على متن مركبة أوريون المحمولة على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي، استعداداً لهبوط رواد الفضاء على القمر في عام 2028. أعلنت ناسا وشركاؤها عن إطلاق معرض سنوي جديد يسمى "كيب ويك" في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل 2028، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى أكثر من 500 ألف شخص. فتحت ناسا باب تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج رواد الفضاء حتى يوم الخميس 3 ديسمبر.

تصريحات مدير ناسا حول نجاح المعرض الأول

صرح إسحاقمان بأن الأسبوع كان رائعاً في ناسا كينيدي بفضل حضور الرئيس وقادة القطاعات المختلفة والجمهور. ذكر إسحاقمان أن الفعالية تضمنت عروضاً للصواريخ والمركبات الفضائية وعرضاً جوياً شاركت فيه طائرات ناسا وفريق "ثندربيردز" التابع للقوات الجوية الأمريكية. أشار إسحاقمان إلى أن الفعالية كانت تعليمية وملهمة، وشملت مسابقة علمية للقاعدة القمرية، ودعوة لتوظيف رواد فضاء، وكشف النقاب عن طائرة تجريبية جديدة بفضل جهود العاملين والشركاء.