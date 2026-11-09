انطلاق مباريات التوقف الدولي

بدأت فترة التوقف الدولي يوم الاثنين 9 نوفمبر وتمتد حتى يوم الأحد 22 نوفمبر. يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو يوم الخميس، بينما يخوض مباراة أخرى خارج قواعده ضد بلجيكا في بروكسل يوم الأحد.

تشكيلة المنتخب الأزرق وحضور الأندية

ضم المدرب مانشيني أربعة وعشرين لاعباً من أندية الكالتشيو ضمن القائمة الحالية للمنتخب الإيطالي. تصدر نادي إنتر قائمة الأندية المحلية بتقديم أربعة عشر لاعباً دولياً لهذه الفترة.

توزيع اللاعبين على الفرق

أرسل كل من أتالانتا وكومو وروما اثني عشر لاعباً، بينما أسهم أودينيزي بأحد عشر لاعباً. بلغ نصيب يوفنتوس وتورينو عشرة لاعبين لكل منهما.

مشاركة كاملة للأندية

شهدت فترة التوقف هذه حضوراً دولياً لجميع أندية الدوري الإيطالي العشرين دون استثناء. سجل نادي مونزا الحد الأدنى بين الفرق بخمسة لاعبين دوليين فقط.