انطلاق عمليات التصنيع والبطارية الجديدة

تبدأ شركة أبل عمليات إنتاج هواتف آيفون ١٨ خلال النصف الثاني من الشهر الجاري نوفمبر ٢٠٢٦. وتحمل بطارية الإصدار الجديد سعة تبلغ ٤,٤٣٠ ملي أمبير/ساعة. وتمثل هذه السعة زيادة بنسبة ٢٠٪ مقارنة ببطارية طراز آيفون ١٧ السابقة التي توقفت عند ٣,٦٩٢ ملي أمبير/ساعة.

تتطابق سعة طاقة بطارية طرازات آيفون ١٨ إي مع النسخة العادية. وقررت الشركة التخلص نهائياً من فتحة شريحة الاتصال التقليدية (SIM) في تصميم آيفون ١٨. كما يضم الجهاز محرك تابتيك معاد تصميمه بجانب مكبر صوت سفلي جديد.

الشاشات ومعدلات التحديث

تأتي شاشات كلا الهاتفين بتقنية أوليد وبقياس ٦.٣ بوصة. ويعتمد الإصدار القياسي لآيفون ١٨ على تقنية إل تي بي أو أوليد مع دعم معدل تحديث يبلغ ١٢٠ هرتز.

بالمقابل، تظل شاشة طراز آيفون ١٨ إي مقيدة بمعدل تحديث قدره ٦٠ هرتز. وتعتمد الهواتف بأكملها على شرائح أبل أيه ٢٠ المصنوعة وفق عملية ٢ نانومتر لدى شركة تي إس إم سي.

الكاميرات وموعد الإعلان

يحافظ آيفون ١٨ على إعدادات الكاميرا الواسعة والواسعة جداً، إضافة إلى مستشعر رئيسي أصغر حجماً بدقة ٤٨ ميجابكسل. بينما يقتصر آيفون ١٨ إي على كاميرا خلفية مفردة بدقة ٤٨ ميجابكسل.

تخطط شركة أبل للكشف الرسمي عن طرازات آيفون ١٨ وآيفون ١٨ إي بالإضافة إلى آير ٢ خلال فصل ربيع عام ٢٠٢٧، وتحديداً في الفترة الممتدة بين شهري مارس وأبريل.