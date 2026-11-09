ختام اجتماعات دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين 9 تشرين الثاني إبرام إحدى عشرة وثيقة تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية إضافة إلى بروتوكول تعاون بين الجانبين الأردني والسوري. وجرت مراسم توقيع هذه الوثائق مع ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وحضر فعاليات التوقيع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين في سوريا أسعد الشيباني.

شراكات في الإدارة والزراعة والطيران

تضمنت الوثائق الموقعة مذكرة تخص قطاع الإدارة والوظيفة العامة أُبرمت بين هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية ووزارة التنمية الإدارية السورية. وشملت التفاهمات أيضاً مذكرة للتعاون الزراعي بين وزارتي الزراعة في الدولتين. ووقعت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية مذكرة تتعلق بالتعاون الفني وتبادل الخبرات في قطاع الطيران المدني.

برامج تربوية وعلمية وبيئية

تضمنت القائمة برنامجاً تنفيذياً للتعاون التربوي يغطي الأعوام من 2027 إلى 2029، وجرى بين وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأردنية ووزارة التربية والتعليم السورية. ووُقع برنامج تنفيذي آخر خاص بالاتفاق العلمي للمنح والزيارات المتبادلة للأعوام 2027 و2028 و2029 في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. كما وقّعت وزارة البيئة الأردنية مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مذكرة تهدف إلى حماية البيئة.

مشاريع المياه والاستثمار والنقل

شملت التفاهمات مشروع الاستمطار في حوض نهر اليرموك والذي أُبرم بين وزارتي المياه والري الأردنية والطاقة السورية. ووُقعت مذكرة استثمارية بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة الاستثمار السورية. ووقّعت وزارتا النقل في البلدين مذكرة للتعاون في مجال الربط السككي. وتضمنت الحزمة مذكرة لتعزيز قدرات المؤسسات والعاملين مع الشباب بين وزارتي الشباب في الأردن والرياضة والشباب في سوريا، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون يختص بمجال الأمن الغذائي.