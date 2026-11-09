تفاصيل الطاقة والمنافذ

أزاح الستار يوم الإثنين، 9 نوفمبر 2026، عن شاحن iGame Sigil 100W GaN من خلال شركة Colorful في الأسواق الصينية. وطرح المنتج بثلاثة خيارات لونية تضم الأبيض السحابي والأزرق الجليدي بجانب الأحمر القرمزي.

يتألف هيكل الشاحن من ثلاثة منافذ تشمل مخرجين من نوع USB-C إضافة إلى منفذ وحيد من نوع USB-A. وتصل طاقة الإخراج القصوى إلى 100 واط عند الاعتماد على منفذ USB-C منفرد، بينما يقف الحد الأقصى للمنفذ الأخير عند 33 واط.

توزيع الطاقة وسرعات الشحن

يمنح تشغيل منفذي USB-C معاً خيارات لتوزيع الطاقة بين 65 و35 واط أو 45 و45 واط. وعند تفعيل المنافذ الثلاثة بشكل جماعي، يزود المنفذ الأساسي الجهاز الموصل بـ65 واط بينما يتقاسم المنفضان الآخران 15 واط بواقع 7.5 واط لكل منهما.

يدعم الجهاز بروتوكول PD 3.2 AVS الذي يتيح تعديل جهد الخرج باستمرار ضمن مدى يتراوح بين 9 و20 فولطاً. وتبلغ سرعة شحن إصدارات أيفون 18 برو حد 54 واط، حيث ترتفع النسبة إلى 50 بالمئة خلال 15 دقيقة وإلى 81 بالمئة في غضون نصف ساعة استناداً لاختبارات الشركة.

التقنيات الداخلية والتوافق

يعتمد الجهاز في تصميمه الداخلي على شريحة إدارة طاقة مبتكرة من تطوير شركة Southchip Semiconductor، مع نظام تصحيح فعال لمعامل القدرة ومدخلات كهربائية بين 100 و240 فولطاً. وتعتمد طريقة التغليف على صب المكونات داخل مركب صلب لضمان مقاومة الصدمات وتحسين تشتيت الحرارة.

يتوافق الشاحن مع عدة علامات تجارية بفضل دعمه لبروتوكولات الشحن السريع QC وPPS وSCP وFCP لتشمل هواتف سامسونج، وشاومي، وهواوي، وفيفو. وأظهرت نتائج المختبر قدرته على شحن حاسوب ماك بوك برو M5 قياس 14 بوصة حتى 63 بالمئة، وهاتف سامسونج جلاكسي S26 ألترا حتى 78 بالمئة خلال ثلاثين دقيقة.

التوفر التجاري والسعر

انطلق عرض الشاحن للبيع على منصة JD.com مع حلول ليلة الإثنين، 9 نوفمبر 2026. وتتوفر الوحدات بسعر تمهيدي استثنائي يقدر بـ129 يواناً للمشترين.