دمشق/ الأناضول

أطلقت قوات إسرائيلية، الاثنين، النار باتجاه عدد من الصحفيين أثناء توثيقهم انتهاكاتها في قرية بريقة بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، في خبر مقتضب نشرته القناة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه عدد من الإعلاميين أثناء توثيقهم انتهاكاتها في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط".

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية بشأن الحادثة، أو ما إذا كان إطلاق النار قد أسفر عن وقوع إصابات بين الصحفيين.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة القنيطرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الأوسط، وإقامتها حاجزًا لتفتيش المارة على طريق مفرق رسم الحلبي.

كما شهدت مناطق بريف القنيطرة خلال الأيام الأخيرة توغلات لقوات إسرائيلية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل وإقامة حواجز عسكرية.

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لسيادة سوريا عبر توغلات برية وعمليات عسكرية في الجنوب، رغم اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974.