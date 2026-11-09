أبوظبي 9 نوفمبر 2026 (شينخوا) أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، اليوم (الاثنين)، أن الحوار مع إيران ليس تنازلاً بل ضرورة استراتيجية، مشدداً على أن طهران ستظل جارة لدول الخليج، وأن إدارة الخلافات الإقليمية لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى عبر المواجهة.

وقال قرقاش، في الكلمة الافتتاحية لملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي، إن الإمارات واجهت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال الحرب، معتبراً أن الهجمات الإيرانية على دول الخليج عمّقت انعدام الثقة وأضعفت فرص إقامة علاقات مستقرة مع دول الجوار.

وأضاف أن أي حوار مع إيران بعد الحرب يجب أن يستند إلى احترام السيادة وعدم التدخل والاعتراف بالمصالح الأمنية المشروعة للدول المجاورة، مؤكداً أن استعادة الثقة تتطلب أفعالاً والتزامات موثوقة وتغييرات قابلة للتحقق في السلوك.

وشدد قرقاش على أن الردع والدبلوماسية مساران متكاملان، وأن أمن الإمارات يجب أن يستند إلى قدراتها الدفاعية وشراكاتها الدولية، داعياً إلى تعزيز التنسيق الخليجي والاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين الإقليمي.

وأكد أن الإمارات عارضت الحرب منذ بدايتها وسعت دبلوماسياً لمنع اندلاعها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين الصبر والردع والانخراط الدبلوماسي، مع الحفاظ على نموذج الدولة الاقتصادي القائم على الانفتاح والتجارة والاستثمار.