الدوحة في 09 نوفمبر /قنا/ يتطلع المنتخب القطري لكرة القدم إلى تحقيق نتائج متميزة والظهور بصورة مشرفة خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عاما FIFA قطر 2026 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من التاسع عشر من نوفمبر الجاري وحتى الثالث عشر من ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات، وتعد هذه النسخة الثانية تواليا ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

ويستعد المنتخب القطري لخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات بنما واليونان ومصر، حيث يستهل مشواره بمواجهة نظيره البنمي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري في مجمع المسابقات بأسباير زون.

ويعول المنتخب القطري على مجموعة من العناصر الواعدة التي تتطلع لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتقديم مستويات تنافسية تعكس التطور الذي تشهده كرة القدم القطرية على مستوى الفئات السنية، في وقت تمثل فيه المشاركة فرصة استثنائية للاعبين لإظهار إمكاناتهم أمام المتابعين وكشافي المواهب والأندية العالمية.

وأكد محسن الهاجري قائد المنتخب القطري للناشئين مهاجم نادي الريان، تطلعه إلى تمثيل قطر بصورة مشرفة في هذا المحفل العالمي، معتبرا المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما تمثل حلما لكل لاعب في هذه المرحلة العمرية.

وقال الهاجري إن مواجهة منتخبات من مختلف أنحاء العالم تمنح اللاعبين فرصة مهمة لاستعراض مهاراتهم الكروية واكتساب الخبرات نتيجة الاحتكاك مع لاعبين من دول مختلفة.

وأضاف أن التدريب في أسباير زون منذ سن مبكرة أتاح له الاستفادة من بيئة رياضية متكاملة، مؤكدا أن ما توفره المنشآت والملاعب الحديثة من إمكانات وبنية تحتية متطورة يسهم في صقل المواهب وتطوير قدرات الرياضيين في مختلف الألعاب.

من جانبه، اعتبر هادي خليل لاعب وسط المنتخب القطري ونادي الدحيل، أن البطولة تشكل محطة مهمة في مسيرة اللاعبين الشباب، وفرصة للاحتكاك بأفضل المواهب الكروية على مستوى العالم، وإظهار قدراتهم على الساحة الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه التجربة في تطوير مستواه والوصول مستقبلا إلى صفوف المنتخب القطري الأول، والمشاركة في تحقيق المزيد من النجاحات لكرة القدم القطرية.

وعلى الصعيد الفني، أكد الإسباني ألفارو ميخيا مدرب المنتخب القطري تحت 17 عاما، أن استضافة قطر لبطولة بهذا الحجم والمستوى تمنح اللاعبين الشباب تجربة استثنائية، في ظل مشاركة نخبة المنتخبات العالمية التي تضم العديد من المواهب الواعدة.

وأعرب عن ثقته في أن تشكل البطولة منصة مهمة لاكتشاف الجيل المقبل من نجوم كرة القدم، مشيرا إلى تطلعه لإبراز الشغف الكبير باللعبة والمواهب التي تزخر بها قطر.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية من إقامتها في موقع مركزي واحد داخل مجمع المسابقات بأسباير زون، الذي يضم ثمانية ملاعب مخصصة لاستضافة المباريات، الأمر الذي يوفر بيئة مثالية للمنتخبات المشاركة، ويتيح في الوقت ذاته الفرصة أمام كشافي الأندية العالمية لمتابعة المواهب عن قرب.

وكانت النسخة الماضية قد استقطبت 130 كشافا من أبرز الأندية حول العالم، وشكلت منصة لظهور عدد من اللاعبين الذين انتقلوا لاحقا إلى أندية كبرى في الدوريات الأوروبية، ومن بينهم المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، الذي شارك لاحقا في بطولة كأس العالم 2026 وانضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث، تتواصل الترتيبات التنظيمية والفنية لتقديم تجربة متكاملة للجماهير، حيث تتيح التذاكر الرقمية للمشجعين خيارات متعددة، من بينها تذكرة اليوم الواحد التي تسمح بحضور أكثر من مباراة في اليوم نفسه، إلى جانب الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين، فضلا عن التذاكر المميزة التي توفر إمكانية حجز المقاعد للمباريات التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وتستعد قطر لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية أيام التاسع والثاني عشر والسادس عشر من ديسمبر المقبل، لتواصل بذلك احتضان سلسلة من أبرز الاستحقاقات الكروية الدولية خلال العام الجاري.