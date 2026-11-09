واشنطن 8 نوفمبر 2026 (شينخوا) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه كان "يمزح فقط" عندما ألمح إلى إمكانية تولي دانا وايت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي (يو إف سي)، منصب السكرتير الصحفي المقبل للبيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين "سأقول لكم، كنت أمزح فقط"، موضحا أنه نشر صورا لمقاتلين بارزين في بطولة القتال النهائي بوصفهم مساعدين محتملين لوايت، في إطار تلك المزحة.

وكان ترامب قد ذكر في منشور يوم السبت على منصة ((تروث سوشيال)) أنه عرض على وايت تولي المنصب.

وكتب ترامب قائلا "يسرني أن أعلن أن العظيم دانا وايت، وهو مقاتل ومحارب شرس، قد عُرض عليه منصب السكرتير الصحفي للولايات المتحدة. وقد طلبت منه اصطحاب مساعدين، حتى وإن لم يكن بعضهم من بلدنا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المجنون. سيكون دانا سكرتيرا صحفيا لا مثيل له. دانا، أرجوك اقبل الوظيفة!"