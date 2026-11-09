تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ضخ كميات وفيرة من السلع الغذائية والتموينية الأساسية في مختلف محافظات مصر، بهدف تلبية احتياجات المواطنين اليومية بأسعار مخفضة ومراقبة، والحفاظ على وفرة المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الحيوية لأشهر قادمة.

جدول أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات

يتم صرف المقررات التموينية الشهرية لحاملي البطاقات التموينية بالأسعار الرسمية المحددة كما يلي:

السلعة الوزن / الحجم السعر التمويني (جنيه) سعر السوق الحر التقريبي (جنيه) السكر الأبيض المعبأ 1 كجم 12.60 33.00 - 36.00 زيت خليط للطعام 800 مللي 30.00 58.00 - 64.00 الأرز الأبيض المعبأ 1 كجم 12.60 28.00 - 32.00 الدقيق الفاخر المعبأ 1 كجم 18.00 24.00 - 27.00 المكرونة المعبأة 800 جم 15.50 26.00 - 29.00 العدس المجروش 500 جم 21.00 36.00 - 40.00 الشاي الناعم 40 جم 5.00 9.00 - 11.00

إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تكثف الأجهزة الرقابية التابعة لقطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين حملاتها اليومية لضمان:

توافر السلع بكميات كافية: استمرار عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية وسيارات المنافذ المتنقلة بالمناطق الأكثر كثافة.

إعلان قوائم الأسعار بوضوح: إلزام كافة المنافذ والمحال التجارية بوضع تسعيرة السلع وتاريخ الصلاحية لمنع الاحتكار.

المخزون الآمن: تعزيز احتياطي القمح والسكر والزيوت النباتية واللحوم بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر قادمة.

صرف السلع الإضافية وفارق نقاط الخبز

يستطيع أصحاب البطاقات صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم من أول كل شهر حتى يوم 20، ما يمنح الأسر فرصة الاستفادة من حزم الدعم الحكومي المتنوعة بجودة عالية وأسعار مدعومة بالكامل.