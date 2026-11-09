تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار الواضح في أسعار طن الحديد والأسمنت بمختلف المحافظات، مع انتظام عمليات الإنتاج والتسليم من المصانع الكبرى واستقرار تكلفة المواد الخام والطاقة، ما يمنح شركات المقاولات والمواطنين الراغبين في البناء رؤية متوازنة لحساب التكاليف الإنشائية للمشاريع.
جدول أسعار حديد التسليح اليوم في مصر
سجلت أسعار حديد التسليح للطن تسليم أرض المصنع والمتوسط التقديري للمستهلك القيم الآتية:
اسم الشركة / المصنع
سعر أرض المصنع (جنيه)
متوسط سعر المستهلك (جنيه)
حديد عز
39,000
40,200
حديد بشاي
38,800
39,900
حديد السويس للصلب
38,500
39,600
حديد المراكبي
38,200
39,300
حديد المصريين
38,500
39,600
حديد العشري
37,800
38,900
أسعار طن الأسمنت الرمادي اليوم
تراوحت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم في السوق المحلي وفق التالي:
اسم نوع الأسمنت
متوسط السعر للطن (جنيه)
أسمنت السويدي
2,950
أسمنت حلوان
2,850
أسمنت العسكري بني سويف
2,780
أسمنت المسلح (العربية للأسمنت)
2,820
أسمنت النصر
2,760
الأسمنت المقاوم للملوحة
2,980
ملاحظات عند الشراء والتوريد
يضاف إلى أسعار أرض المصنع تكاليف النولون (النقل والشحن لموقع البناء) والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن وفق المسافة بين المصنع والمحافظة، إضافة إلى هامش ربح التاجر ومصاريف التعتيق والعمالة بالموقع.
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