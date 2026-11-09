تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار الواضح في أسعار طن الحديد والأسمنت بمختلف المحافظات، مع انتظام عمليات الإنتاج والتسليم من المصانع الكبرى واستقرار تكلفة المواد الخام والطاقة، ما يمنح شركات المقاولات والمواطنين الراغبين في البناء رؤية متوازنة لحساب التكاليف الإنشائية للمشاريع.

جدول أسعار حديد التسليح اليوم في مصر

سجلت أسعار حديد التسليح للطن تسليم أرض المصنع والمتوسط التقديري للمستهلك القيم الآتية:

اسم الشركة / المصنع

سعر أرض المصنع (جنيه)

متوسط سعر المستهلك (جنيه)

حديد عز

39,000

40,200

حديد بشاي

38,800

39,900

حديد السويس للصلب

38,500

39,600

حديد المراكبي

38,200

39,300

حديد المصريين

38,500

39,600

حديد العشري

37,800

38,900

أسعار طن الأسمنت الرمادي اليوم

تراوحت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم في السوق المحلي وفق التالي:

اسم نوع الأسمنت

متوسط السعر للطن (جنيه)

أسمنت السويدي

2,950

أسمنت حلوان

2,850

أسمنت العسكري بني سويف

2,780

أسمنت المسلح (العربية للأسمنت)

2,820

أسمنت النصر

2,760

الأسمنت المقاوم للملوحة

2,980

ملاحظات عند الشراء والتوريد

يضاف إلى أسعار أرض المصنع تكاليف النولون (النقل والشحن لموقع البناء) والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن وفق المسافة بين المصنع والمحافظة، إضافة إلى هامش ربح التاجر ومصاريف التعتيق والعمالة بالموقع.