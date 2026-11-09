تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار الواضح في أسعار طن الحديد والأسمنت بمختلف المحافظات، مع انتظام عمليات الإنتاج والتسليم من المصانع الكبرى واستقرار تكلفة المواد الخام والطاقة، ما يمنح شركات المقاولات والمواطنين الراغبين في البناء رؤية متوازنة لحساب التكاليف الإنشائية للمشاريع.

جدول أسعار حديد التسليح اليوم في مصر

سجلت أسعار حديد التسليح للطن تسليم أرض المصنع والمتوسط التقديري للمستهلك القيم الآتية:

اسم الشركة / المصنع سعر أرض المصنع (جنيه) متوسط سعر المستهلك (جنيه) حديد عز 39,000 40,200 حديد بشاي 38,800 39,900 حديد السويس للصلب 38,500 39,600 حديد المراكبي 38,200 39,300 حديد المصريين 38,500 39,600 حديد العشري 37,800 38,900

أسعار طن الأسمنت الرمادي اليوم

تراوحت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم في السوق المحلي وفق التالي:

اسم نوع الأسمنت متوسط السعر للطن (جنيه) أسمنت السويدي 2,950 أسمنت حلوان 2,850 أسمنت العسكري بني سويف 2,780 أسمنت المسلح (العربية للأسمنت) 2,820 أسمنت النصر 2,760 الأسمنت المقاوم للملوحة 2,980

ملاحظات عند الشراء والتوريد

يضاف إلى أسعار أرض المصنع تكاليف النولون (النقل والشحن لموقع البناء) والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن وفق المسافة بين المصنع والمحافظة، إضافة إلى هامش ربح التاجر ومصاريف التعتيق والعمالة بالموقع.