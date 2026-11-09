شهدت أسواق الصاغة المصرية مع انطلاق تعاملات اليوم استقراراً حذراً في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة، متأثرة بتحركات الأوقية في البورصات العالمية وحجم السيولة النقدية المعروضة محلياً، وسط ترقب المستثمرين والمواطنين لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
جدول أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية
فيما يلي أحدث أسعار المعدن الأصفر مسجلة في محلات الصاغة والأسواق الرسمية وقت التحديث:
العيار
سعر البيع (جنيه)
سعر الشراء (جنيه)
مستوى النقاء
ذهب عيار 24
7,320
7,280
نقاء 99.9% (السبائك)
ذهب عيار 21
6,405
6,370
الأكثر تداولاً وانتشاراً
ذهب عيار 18
5,490
5,460
الأكثر رواجاً في المصوغات
ذهب عيار 14
4,270
4,245
عيار اقتصادي
الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21)
51,240
50,960
خيار الاستثمار والادخار
أوقية الذهب عالمياً (بالدولار)
2,745 دولار
2,740 دولار
البورصة العالمية للمعادن
تكلفة المصنعية والدمغة في السوق المصري
تختلف القيمة الإجمالية عند الشراء الفعلي نتيجة إضافة تكلفة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة، والتي تتراوح بحسب التالي:
المشغولات الذهبية (عيار 18 و 21): تتراوح المصنعية ما بين 120 إلى 220 جنيهاً للجرام تبعاً لدقة التصميم والعلامة التجارية.
السبائك والجنيهات الذهبية: تتميز بانخفاض تكلفة مصنعيتها (ما بين 50 إلى 80 جنيهاً للجرام) مع إمكانية استرداد جزء من المصنعية (كاش باك) عند إعادة البيع بحالتها المغلفة.
نصيحة للمدخرين
يوصي الخبراء دوماً بالاحتفاظ بالذهب كوعاء ادخاري طويل الأجل للتحوط ضد تقلبات العملة، والتركيز على شراء السبائك المعتمدة والمدموغة عند الرغبة في الاستثمار دون تكبد مصنعية مرتفعة.
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