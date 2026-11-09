تحتل مجموعة قنوات إم بي سي مصر (MBC Masr 1 & 2) صدارة نسب المشاهدة التلفزيونية في مصر والمنطقة العربية، حيث تقدم مزيجاً فريداً من الإنتاجات الدرامية الضخمة، والبرامج الحوارية والاجتماعية المؤثرة، والمسابقات الكبرى، إلى جانب العروض الكوميدية والأعمال الفنية الحصرية التي تستقطب ملايين العائلات يومياً.

إحداثيات تردد MBC مصر 1 و 2 على الأقمار الصناعية

لتحديث أجهزة الرسيفر وضمان استمرار استقبال البث دون أي تشويش، يرجى إدخال بيانات التردد وفق الجدول أدناه:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة MBC مصر 1 نايل سات 12015 عمودي (V) 27500 5/6 HD / SD MBC مصر 2 نايل سات 11823 عمودي (V) 27500 5/6 HD / SD باقة MBC مصر عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 5/6 HD

أهم ما يعرض على شاشة إم بي سي مصر

توفر القناة تغطية برامجية متنوعة تمتاز بالاحترافية العالية، ومن أبرز معالم خريطتها البرامجية:

البرامج الإخبارية وبرامج التوك شو اليومية التي تناقش قضايا الساعة مع نخبة من الإعلاميين.

المسلسلات الاجتماعية والكوميدية المصرية والعربية الأولى عرضاً.

البرامج الترفيهية ومسابقات المواهب العالمية بنسخها العربية.

نصائح لاستقبال إشارة نقية

تأكد من توجيه طبق الدش بشكل سليم نحو قمر نايل سات (7 درجات غرب)، وفحص سلامة كابل التوصيل بين وحدة الـ LNB وجهاز الاستقبال لتفادي تذبذب الإشارة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.