تتصدر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports) المشهد الرياضي في مصر والمنطقة العربية، حيث تنفرد بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس الرابطة، إضافة إلى مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف الألعاب الجماعية ككرة اليد والسلة والطائرة، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز نجوم وخبراء الرياضة.

جدول تردد قنوات أون تايم سبورتس على نايل سات

تبث شبكة القنوات إرسالها الفضائي المجاني بتقنية الدقة الفائقة (Full HD) عبر الترددات الرسمية الآتية:

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ON Time Sports 1 HD نايل سات 11861 رأسي / عمودي (V) 27500 5/6 ON Time Sports 2 HD نايل سات 11861 رأسي / عمودي (V) 27500 5/6 ON Time Sports 3 HD نايل سات 12303 أفقي (H) 27500 5/6

استقبال البث الأرضي الرقمي (UHF)

إلى جانب البث الفضائي، يمكن للجماهير استقبال القناة عبر البث الأرضي الرقمي لمتابعة المباريات الحصرية التي ينص الاتحاد الإفريقي على بثها أرضياً، وذلك من خلال:

توصيل هوائي استقبال أرضي (إريال خارجي أو داخلي) بمدخل الشاشة أو جهاز الاستقبال الرقمي (DVB-T2). الدخول إلى إعدادات الشاشة واختيار موالف البث الرقمي (Digital Antenna). البحث التلقائي أو إدخال نطاق التردد الأرضي (UHF 32) لتثبيت القناة.

يتميز البث الأرضي باستقرار فائق وخلوه تماماً من أي تأخير زمني مقارنة بالبث الفضائي أو البث عبر الإنترنت.