تُعد قناة كراميش الفضائية (Karameesh TV) من أشهر قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، حيث ترافق الصغار منذ سنوات طويلة بمحتوى ترفيهي وتربوي هادف يجمع بين الأناشيد الغنائية المحبوبة، والرسوم المتحركة التثقيفية، والفقرات السلوكية التي تعزز القيم الإيجابية لدى الناشئة، ما يجعلها الخيار المفضل لدى الأمهات والآباء داخل كل بيت عربي.

جدول تردد قناة كراميش 2026 على الأقمار الصناعية

قامت القناة بتحديث تردداتها لرفع كفاءة البث الصوتي والمرئي، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال عبر القيم المدونة في الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11430 عمودي (V) 27500 7/8 HD / SD عرب سات (بدر) 11390 أفقي (H) 27500 3/4 HD

محتوى وأهداف قناة كراميش الترفيهية

يرتكز محتوى كراميش على عدد من المحاور التي تحظى باهتمام أولياء الأمور:

الأناشيد الهادفة: أناشيد غنائية تقدم نصائح مبسطة عن النظافة، وطاعة الوالدين، ومساعدة الآخرين، وحب التعلم.

الرسوم التعليمية: برامج قصيرة مخصصة للأطفال في سن ما قبل المدرسة لتعليم الحروف والأرقام والألوان.

بيئة آمنة: محتوى منقى ومراقب يناسب ثقافة وتقاليد الأسرة العربية بدون أي مشاهد دخيلة أو غير ملائمة.

إرشادات سهلة لتنزيل القناة

لإضافة القناة، اضغط على زر Menu، ثم التركيب، واختر البحث اليدوي عن تردد جديد، وأدخل الرقم 11430 مع الاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500. ابدأ البحث وسوف تظهر القناة باسم Karameesh فور انتهاء الفحص الفضائي.