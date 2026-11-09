استطاعت قناة الفجر الجزائرية (El Fadjr TV DZ) أن تحجز لنفسها موقعاً متقدماً بين أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي، بفضل حرصها على عرض أحدث وأشهر المسلسلات التاريخية المترجمة، وفي مقدمتها المسلسلات التركية ذات الطابع التاريخي الملحمي، إلى جانب باقة متميزة من البرامج الإخبارية والاجتماعية والثقافية الهادفة التي تهم الأسرة العربية.

إحداثيات تردد قناة الفجر الجزائرية 2026

لضمان تجربة مشاهدة مستقرة دون تقطيع أثناء متابعة العروض الأسبوعية للمسلسلات، يمكنكم استقبال إشارة القناة على الأقمار الصناعية بالبيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة البث نايل سات (Nilesat 7W) 12034 عمودي (V) 27500 3/4 HD نايل سات (تردد بديل) 11034 عمودي (V) 27500 5/6 SD / HD عرب سات (Arabsat) 11034 أفقي (H) 27500 5/6 HD

أبرز مميزات ومحتوى القناة

تتميز شاشة الفجر بتقديم باقة متجددة تلبي رغبات مختلف الأعمار، ومن أبرز مميزاتها:

بث الحلقات الجديدة من المسلسلات التاريخية الكبرى في مواعيدها المحددة مع ترجمة عربية دقيقة.

توازن المحتوى بين الدراما الراقية والبرامج التوعوية التي تناقش قضايا المجتمع الجزائري والمغاربي.

استخدام أحدث تقنيات الضغط والبث التلفزيوني لضمان صفاء نقاء الصوت والصورة في كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطوات ضبط التردد يدوياً

من الريموت كنترول، ادخل على خيارات الإعدادات ثم التركيب اليدوي (Manual Installation)، وحدد القمر المطلوب، ثم اكتب التردد والاستقطاب ومعدل الترميز، واضغط على زر البحث مع التأكد من حفظ النتائج لتبدأ متابعة برامجك المفضلة مباشرة.