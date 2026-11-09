تحظى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي (National Geographic Abu Dhabi) بمكانة رائدة لدى عشاق المعرفة والاستكشاف في العالم العربي، حيث تقدم باقة ثرية من أروع البرامج الوثائقية التي تغطي عوالم الطبيعة، والعلوم، والآثار، وتاريخ الحضارات، فضلاً عن تحقيقات الكوارث وعوالم الحيوان البرية بإنتاج سينمائي مبهر ومدبلج باللغة العربية الفصحى.

بيانات تردد ناشيونال جيوغرافيك 2026 على الأقمار الصناعية

حرصت إدارة القناة على تعزيز نقاء الصورة ونقاء الصوت عبر تحديث إحداثيات البث لتفادي أي تشويش أو انقطاع، ويمكن استقبال البث الفضائي المجاني غير المشفر عبر المعطيات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ (FEC) الجودة نايل سات (Nilesat) 11411 أفقي (H) 30000 3/4 HD عالية الدقة عرب سات (Badr 6) 11804 أفقي (H) 27500 3/4 HD عالية الدقة نايل سات (بث قياسي) 12467 أفقي (H) 27500 2/3 SD قياسية

طريقة ضبط القناة على جهاز الرسيفر

لتنزيل القناة يدويًا على جهاز الاستقبال الخاص بك دون التأثير على ترتيب القنوات المحفوظة لديك، اتبع الإجراءات البسيطة الآتية:

افتح القائمة الرئيسية من جهاز التحكم عن بُعد (Menu). اختر قسم التركيب أو ضبط الهوائي (Installation / Antenna Settings). ادخل إلى قائمة الترددات (Transponder List) واضغط على زر إضافة تردد جديد (غالباً باللون الأحمر أو الأخضر). اكتب التردد، ثم حدد الاستقطاب، ومعدل الترميز بدقة طبقاً للجدول أعلاه. اختر خيار البحث عن القنوات المجانية (Free to Air) ثم انقر على زر بدء البحث (Search). بعد اكتمال البحث، اضغط على زر حفظ (Save) لتجد القناة مضافة في نهاية قائمة قنواتك.

تواصل القناة تقديم محتواها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بصورة مجانية تماماً للمشاهدين بكافة أرجاء الوطن العربي وشمال إفريقيا.