تحويل بيكسبي إلى وكيل ذكاء اصطناعي

تعمل شركة سامسونج حالياً على تطوير تحديث شامل لمساعدها الصوتي Bixby ضمن واجهة المستخدم One UI 9.5. يهدف هذا التحديث إلى تحويل المساعد إلى وكيل ذكاء اصطناعي متطور قادر على تنفيذ المهام اليومية في الخلفية.

تنفيذ المهام المجدولة والمتكررة

ستتضمن القدرات الجديدة للمساعد حجز غرف الفنادق وإدارة المواعيد بفاعلية. كما سيتمكن المستخدمون من ضبط مهام متكررة، مثل متابعة أسعار صرف العملات بشكل يومي.

إدارة الإجراءات وسجل النشاط

تظهر كافة المهام المجدولة ضمن قسم "الإجراءات" (Actions) داخل تطبيق Bixby. يقوم المساعد بتحليل طلب المستخدم بدقة، ثم يجهز الإجراء المطلوب في انتظار الحصول على التأكيد النهائي.

يمنح التطبيق المستخدمين خيارات متعددة للتحكم في المهام، تشمل الحذف أو التثبيت أو الإيقاف المؤقت. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق سجلاً للنشاط يسمح بمتابعة معالجة المهام، مع إمكانية العودة إلى محادثة الطلب الأصلية.

مراحل الاختبار وموعد الإطلاق المتوقع

تجري سامسونج اختبارات داخلية لهذه الميزة في الوقت الراهن. ومن المحتمل أن يتم إطلاق هذه التقنية بالتزامن مع طرح سلسلة هواتف Galaxy S27 في أوائل عام 2026. وحتى الآن، لم تتضح الرؤية بشأن إمكانية وصول هذه المزايا إلى هواتف الشركة الحالية.