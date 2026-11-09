تفاصيل التعادل الإيجابي

تعادل نادي يوفنتوس خارج قواعده بنتيجة 2-2 مع مضيفه فيورنتينا. سجل ثنائية فيورنتينا اللاعبان ماتيو بيليغريني وأليو نغي ليتقدم فريقهما مرتين خلال اللقاء، بينما أحرز ثنائية التعادل لصالح يوفنتوس اللاعبان نيك فولتماد وغليسون بريمر.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي؛ إذ جمع الفريق 18 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن. وفي المقابل، يقبع نادي فيورنتينا في المركز الخامس عشر برصيد تسع نقاط فقط.

ركلة الجزاء المثيرة للجدل

شهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة، والنتيجة تشير إلى التعادل 2-2، لمسة يد على اللاعب جواو ماريو داخل منطقة الجزاء. توافق خبراء التحكيم على حرمان يوفنتوس من ركلة جزاء واضحة إثر هذه اللقطة، وصرح خبير التحكيم لوكا ماريني بوجود شكوك معدومة في استحقاق ركلة الجزاء، مبيناً أن ذراع اللاعب كانت بعيدة عن جسمه بزاوية 90 درجة.

موقف تقنية الفيديو

ذكر الخبير ماريني أن غرفة تقنية الفيديو كان يجب أن تدعو الحكم لمراجعة اللقطة على الشاشة واحتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس.