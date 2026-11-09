انتصاران لكل من ميلان وإنتر

حقق ميلان فوزاً مهماً على جنوة في منافسات الدوري. هذا الانتصار قاد ميلان لدخول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

تغلب إنتر على كومو بهدفين نظيفين أحرزهما بيو وتورام. هذا الفوز دفع بإنتر إلى احتلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن متصدر الترتيب.

تعادلات في قمم الجولة

تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا بهدفين لكل منهما على أرضية ملعب فرانكي. أحرز هدفي فيورنتينا كل من بيليغرينو وولتماده، بينما سجل ليوفنتوس اللاعبان بريمير ونجي.

انتهت مواجهة نابولي ولاتسيو بالتعادل بهدف لمثله. هذه النتيجة أثارت تفاعلات مختلفة بين المدربين.

تصريحات المدربين بعد المواجهات

أكد فابريغاس أن إنتر يلعب في مستوى أعلى وأن ناديه ارتكب أخطاء كثيرة خلال اللقاء. وفي سياق متصل، شدد أليجري على أن فريقه ينافس على كل شيء.

أوضح غاتوزو أن غضب لاعبيه يعتبر إشارة جيدة. بينما اعتبر سباليتي أن فريقهم يفقد تركيزه بسهولة بالغة. وأعرب أموريم عن رغبته في رؤية الذعر في حال تعرضهم للخسارة.