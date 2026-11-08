أزاح الأردن الستار عن منشأتين مخصصتين لتبريد الأمصال والمطاعيم في العاصمة عمان، وذلك يوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026. وجرى إنجاز هذا المشروع بشراكة مع منظمة اليونيسف ومساندة مالية من حكومة جمهورية كوريا، لترتفع الطاقة الاستيعابية بخمسة وسبعين متراً مكعباً إضافياً.

أقيم حفل التدشين داخل قسم الأمصال والمطاعيم التابع لمديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة. وقد أناب وزير الصحة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب لافتتاح المنشأتين، بحضور ممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين وسفير كوريا لدى المملكة كيم بيل وو.

دعم البنية التحتية الطبية وشراكات دولية متينة

اعتبر الدكتور رياض الشياب أن المنشأتين الجديدتين تمثلان إضافة هامة لمنظومة التطعيم الوطنية التحتية. وأكد أن هذه الخطوة ترفع كفاءة تخزين المطاعيم وتحافظ على فعاليتها ومستوى جودتها، مشيداً بالتعاون المستمر مع كوريا واليونيسف لخدمة القطاع الصحي وحماية المجتمع وصحة الأطفال.

أوضح السفير كيم وو أن إطلاق غرفتي التبريد يندرج ضمن التحالف العالمي المشترك بين كوريا واليونيسف عبر مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وبلغ إجمالي الدعم المالي الكوري الموجه لبرنامج اليونيسف في هذه المبادرة سبعين مليون دولار أمريكي شملت خمس وثلاثين دولة من بينها الأردن. وشدد الدبلوماسي على حرص بلاده على مشاركة خبراتها المكتسبة خلال التصدي للجائحة لدعم المملكة.

استدامة مكاسب الطفولة وتوسيع التغطية الصحية

لفت مارك روبين إلى النجاحات الكبيرة التي حققها الأردن في مجال تحصين الصغار، مبيناً أن دور المنظمة يرتكز على صيانة تلك الإنجازات والوصول لكل طفل تخلّف عن المواعيد المقررة. وبين أن رفع طاقة التخزين للأمصال يعزز من مناعة المنظومة الصحية لتقديم خدمات عادلة وآمنة للفئات الأكثر هشاشة.

وجه روبين الشكر للحكومة الكورية ولوزارة الصحة على الجهود المشتركة المبذولة لصيانة صحة الصغار في كافة مناطق المملكة.