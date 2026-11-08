انعقاد الاجتماع غير العادي بحضور قيادات الشركة

شهدت العاصمة الأردنية اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث والثلاثين لشركة الاتصالات الأردنية - أورنج الأردن يوم 8 تشرين الثاني 2026. ترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الإدارة رسلان ديرانية، بمشاركة أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور إضافة إلى المساهمين. وصلت نسبة حضور المساهمين في هذا اللقاء إلى 85.90 بالمئة.

إقرار التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة رسمياً على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد خلال فعاليات الاجتماع. أفضت عملية التصويت والاختيار عن توزيع سبعة مقاعد بين الجهات المساهمة والجهات الحكومية المختلفة. حصلت شركة الاستثمار المشترك للاتصالات على أربعة مقاعد كاملة في التشكيلة الجديدة.

توزيع المقاعد بين الجهات المساهمة والحكومية

نالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعدين في المجلس، بينما خُصص مقعد واحد للحكومة الأردنية ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية. يتولى رسلان ديرانية رئاسة المجلس ممثلاً لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات. تشغل دوروثي فينالو منصب نائب رئيس مجلس الإدارة عن ذات الشركة التي يمثلها أيضاً كل من مريم عقار وأحمد العبد.

تسمية ممثلي الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة

يضم المجلس الجديد عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العضوين أحمد ملكاوي وفادي العلاونة. يمثل الحكومة الأردنية والقوات المسلحة الأردنية في مقعدها المخصص العميد الركن محمد اليماني.