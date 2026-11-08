وضع الحارس وموعد انتهاء عقده

أكد الصحفي فابريزيو رومانو وجود احتمال جاد لمغادرة الحارس أليسون بيكر صفوف نادي ليفربول مع انقضاء عقده. يبلغ عمر اللاعب أليسون بيكر 34 عاماً، وقد انضم إلى الفريق قادماً من روما في عام 2018.

يختتم عقد الحارس الحالي في شهر يونيو من عام 2027، بينما تغيب مفاوضات التجديد النشطة في الوقت الراهن.

تفاصيل البقاء لموسم إضافي

كشف رومانو أن أليسون درس خطوة الانتقال إلى يوفنتوس خلال مرحلة مبكرة من عام 2026، قبل أن يستقر على قرار البقاء لموسم آخر. بادر ليفربول بتفعيل تمديد عقد اللاعب لمدة عام واحد بسبب التحولات الكبرى ومغادرة عناصر بارزة مثل محمد صلاح وأندي روبرتسون.

استمر أليسون بغرض تقديم الدعم خلال الفترة الانتقالية للمدرب أرني سلوت وصولاً إلى أندوني إيراولا. صرح المدير الفني أندوني إيراولا بعدم إحاطته بقرار استمرار أليسون، مبدياً تمنياته بأن يبرم الحارس اتفاقاً جديداً.

الخيارات البديلة والتحركات في سوق الانتقالات

يتابع ليفربول حارس مرمى أستون فيلا زيون سوزوكي باعتباره بديلاً محتملاً للمدى الطويل. يمثل جورجي مامارداشفيلي بديلاً إضافياً متواجداً بملعب أنفيلد، بالتزامن مع ارتباط النادي بحارس مرمى بورتو ديوغو كوستا.

لفت التقرير الانتباه إلى وجود اتصالات بين ليفربول وتشيلسي بخصوص مدافع ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز وتبلغ قيمته المقدرة 60 مليون يورو.