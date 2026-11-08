تأهل المنتخب الأسترالي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للرغبي للرجال إثر تغلبه على منتخب ساموا بواقع 44 مقابل 12 نقطة على أرضية ملعب سيدني لكرة القدم.

مسيرة الأهداف الأسترالية

تألق اللاعب ريس والش بتسجيل ثلاث محاولات كاملة لمصلحة منتخب بلاده. وأضاف زملاؤه توم ديردين وجيكوب بريستون وتوم تروبيجيتش وبرادمان بيست وبوستوك بقية المحاولات. وتولى كاميرون مونستر مهمة تسجيل ستة أهداف ناجحة للفريق الفائز.

مجريات اللقاء والتسجيل المبكر

باغت المنتخب الساموي منافسه مبكراً حين تقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها ستيفن كريشتون مع حلول الدقيقة الثالثة. واستغل توم ديردين خطأً وقع فيه الخصم داخل السكروم ليحرز محاولة التعادل. وجاء دور جيكوب بريستون ليضيف محاولة أخرى في الدقيقة الخامسة عشرة مستغلاً تراجع الانضباط في صفوف المنافس. ونجح توم تروبيجيتش في تسجيل محاولته الثامنة خلال هذه البطولة بعد مرور عشر دقائق.

بطاقة صفراء وجهود ساموا

حصل اللاعب الساموي سبنسر لينيو على بطاقة صفراء نتيجة اعتراضه وحديثه مع الحكم آدم جي وذلك قبيل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول. وسجل ستيفن كريشتون وتيم تاغو محاولتين لمصلحة ساموا، بينما أحرز كريشتون هدفا وركلة جزاء واحدة. وتمكن إيساك تاغو من تسجيل محاولة أخرى لمنتخب بلاده قبل انتهاء المواجهة بثمانية عشر دقيقة.

مواجهة النهائي المرتقبة

ضمن المنتخب الأسترالي مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للرغبي للرجال للمرة السادسة عشرة على التوالي. ويضرب الفريق موعداً مع نظيره النيوزيلندي في مدينة بريزبان يوم الأحد القادم عند الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش.