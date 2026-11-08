استقر سعر الدولار اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 مسجلاً 53.85 جنيه مصري، دون أي تغير مقارنة بتعاملات اليوم السابق وسط ترقب في الأسواق لحركة البيع والشراء.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.85 جنيه اليورو 60.06 جنيه الريال السعودي 14.35 جنيه الجنيه الإسترليني 71.99 جنيه الدينار الكويتي 173.33 جنيه الدرهم الإماراتي 14.66 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه

حافظت العملات الرئيسية على مستوياتها في تعاملات البنوك، حيث بلغ سعر اليورو 60.06 جنيه مصري مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.02 جنيه مصري بنسبة 0.03% عن اليوم السابق. وفي نفس التوقيت، سجل الجنيه الإسترليني 71.99 جنيه مصري بارتفاع قدره 0.03 جنيه مصري ما يعادل 0.04%.

تتحرك الأسعار تدريجياً مع كل حركة في الأسواق العالمية وعمليات الطلب الفعلية من المستوردين والأفراد. هذه التغيرات اليومية البسيطة تعكس حجم التداول الفعلي وتوافر السيولة من كل عملة لدى البنوك.

تحركات العملات العربية

سجل الدينار الكويتي 173.33 جنيه مصري بارتفاع بلغ 0.03 جنيه مصري وبنسبة 0.02% مقارنة باليوم السابق. بينما استقر الريال السعودي عند 53.85 لا، عذراً، الريال السعودي عند 14.35 جنيه مصري دون أي تغير بنسبة 0.00%، وسجل الدرهم الإماراتي 14.66 جنيه مصري من دون تغير يذكر وبنسبة 0.00% أيضاً.

متابعة هذه الأسعار كل صباح تساعد المقيمين والموسرين على تدبير احتياجاتهم اليومية من العملات المختلفة بدقة تامة، خصوصاً لمن يرغب في السفر أو سداد التزامات خارجية بالعملة الصعبة.