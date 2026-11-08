استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مع تحركات طفيفة للغاية تكاد تكون منعدمة مقارنة بأسعار أمس، وهو ما يعكس هدوءاً في وتيرة التداولات المحلية وسط ترقب مستمر من المشتري والمدخر.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,226 جنيه ذهب عيار 21 6,323 جنيه ذهب عيار 18 5,420 جنيه الجنيه الذهب 50,583 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,072.10 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تفاصيل أسعار الأعيرة والجنيه الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 الأغلى بين الأعيرة 7,226 جنيه مصري، مرتفعاً بنحو 0.08 جنيه مصري فقط عن سعره السابق. أما عيار 21 الأكثر طلباً ومبيعاً في الأسواق المحلية، فوصل سعر الجرام الواحد منه إلى 6,323 جنيه مصري، مسجلاً زيادت طفيفة بلغت 0.07 جنيه مصري. وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر الجرام 5,420 جنيه مصري بزيادة قدرها 0.06 جنيه مصري.

وعلى صعيد المدخرات الكبيرة، بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50,583 جنيه مصري، محققاً صعوداً طفيفاً بقيمة 0.56 جنيه مصري. هذه الحركة المحدودة تعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب في محلات الصاغة.

العوامل المؤثرة وحركة الأوقية العالمية

تتحدد الأسعار في الصاغة المحلية بناءً على معادلة واضحة تربطها مباشرة بحركة السوق الخارجية وسعر صرف العملات، حيث تستقر أوقية الذهب عالمياً عند 4,072.10 دولار أمريكي دون أي تغير يذكر عن اليوم السابق. ونظراً لأن الأوقية الواحدة تعادل 31.1 جراماً، فإن أي تحرك طفيف في سعرها العالمي أو في قيمة الدولار يترجم فورا إلى فروق سعرية بسيطة تظهر على الشاشات المحلية هنا.

لم تتغير الأوضاع كثيراً بالنسبة لمن يرغب في الشراء أو بيع المدخرات، فالثبات النسبي يمنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس. يظل السعر محكوماً بالأساس بالمعطيات العالمية للأوقية وحركة الدولار اليومية، مما يجعل المتابعة اليومية هي الوسيلة الأفضل لكل من يخطط لاتخاذ خطوة مالية تخص الذهب.