نادال وهاليب يواصلان هيمنتهما على التصنيف العالمي للتنس

للأسبوع الثالث على التوالي، حافظ الأسباني رافائيل نادال، على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين، متفوقا على السويسري روجيه فيدرير، ولم تشهد المراكز الـ10 الأولى في تصنيف الرجال أي تغييرات، فيما قفز الأسباني روبرتو باوتيستا مركزًا ليحل في المركز الـ16 بدلًا من الأمريكي جاك سوك الذي تراجع إلى المرتبة الـ17.

وقفز التونسي مالك الجزيري 6 مراكز ليحتل المرتبة 85 عالميا والأول عربيًا رغم خسارته أمام البريطاني كايل ايدموند المصنف 23 عالميا، في ربع نهائي بطولة مراكش المفتوحة للتنس، بمجموعتين دون رد بعد 52 دقيقة من اللعب بواقع 6-2 و6-1، وبذلك فقد انتقم البريطاني من البطل التونسي الذي كان هزمه في بطولة نوتينغهام لسنة 2015 بمجموعتين دور رد بواقع 7-6 و7-6.

وشهد أول تواجد للعرب في التصنيف بعد اللاعب التونسي، للمصري محمد صفوت، الذي تراجع 3 مراكز عن التصنيف الأخير ليحل في المركز 226 عالميا ويحتل المرتبة الثانية عربيا، وحل المصري يوسف حسام، في المركز الثالث عربيا و312 عالميا.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين:

1- الإسباني رافائيل نادال 8770 نقطة.

2- السويسري روجيه فيدرير 8670.

3- الكرواتي مارين سيليتش 4985.

4- الألماني ألكسندر زفيريف 4925.

5- البلغاري جريجور ديميتروف 4635.

6- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 4470.

7- النمساوي دومينيك تيم 3665.

8- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3390.

9- الأمريكي جون إيسنر 3125.

10- البلجيكي ديفين جوفين 3110.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تمكنت الرومانية سيمونا هاليب، من الحفاظ على صدارتها للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، ولم تشهد قائمة أفضل 10 أي تغيير، في حين شهد التصنيف صعود السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 48 مركزًا بعد تتويجها بلقب بطولة بوجوتا على حساب الإسبانية لارا أروابارينا.

وقفزت البلجيكية إليس ميرتنز 3 مراكز لتحتل المركز الـ17 عالميا بدلًا من المركز الـ20، فيما تراجعت السلوفينية ماجدالينا ريباريكوفا مركزًا لتحتل المركز الـ18 بدلًا من الـ17، وخلت قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم من تواجد أي لاعبة عربية، وسجل العرب الظهور الأول عبر التونسية أونس جابر، التي احتلت المركز الأول عربيا و148 عالميا، لتتراجع 8 مراكز عن التصنيف الأخير.

وسجلت اللاعبات المصريات ظهورهن الأول عبر اللاعبة ساندرا سمير، التي احتلت المركز الـ397 عالميا بعدما كانت في المرتبة 391 عالميا في التصنيف الأخير.

وفيما يلي قائمة أفضل عشر لاعبات في التصنيف:

1 – الرومانية سيمونا هاليب 8140.

2 – الدنماركية كارولين فوزنياكي 6790.

3 – الإسبانية جاربيني موجوروزا 6065.

4 – الأوكرانية إلينا سفيتولينا 5630.

5 – اللاتفية يلينا أوستابينكو 5307.

6 – التشيكية كارولينا بليسكوفا 4730.

7 – الفرنسية كارولين جارسيا 4615.

8 – الأمريكية فينوس ويليامز 4276.

9 – الأمريكية سلون ستيفنز 3938.

10 – التشيكية بترا كفيتوفا 3271.