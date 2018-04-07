متفوقًا على رونالدو. صلاح أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أضاف الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، جائزة جديدة تضاف إلى الجوائز التي حصدها النجم المتألق مع الريدز من انتقاله إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف روما الإيطالي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة عن فوز الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب في مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقًا على العديد من النجوم الذين وضعهم «يويفا» في منافسة صلاح.

ونجح صلاح في حصد أكبر عدد من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي طرحه موقع الاتحاد الأوروبي للعبة، عقب نهاية منافسات مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، حيث حصد 57 % من الأصوات، مقابل 35% لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، و5% لصالح الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، و4% للإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.

وتمكن محمد صلاح من قيادة ليفربول لوضع قدم له في نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ عدة سنوات، بعدما حقق الريدز انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه على نظيره مانشستر سيتي، على الرغم من خروجه مصابًا في الدقائق الأولى من النصف الثاني من المباراة.

صلاح وضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الأول، قبل أن يسجل تشامبرلين الهدف الثاني للريدز، ويضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث والأخير لأصحاب الملعب والجمهور في شباك السيتيزين من صناعة مصرية.

صحيفة «ماركا» الإسبانية ترى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم ومتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، كان الأحق للفوز بجائزة أفضل لاعب في مرحلة ذهاب ربع نهائي البطولة القارية؛ نظرًا لما قدمه خلال مواجهة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقاد صاروخ ماديرا فريقه إلى وضع قدم في نصف نهائي البطولة التي يحمل الريال لقبها، بعدما تمكن من تحقيق انتصار كبير خارج ملعبه على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 3/صفر، وسجل رونالدو هدفي فريقه الأول والثاني، وكان الهدف الثاني من مقصية مزدوجة، تحدث عنه العالم بأنه واحد من أجمل الأهداف التي سجلت في تاريخ المستديرة، كما صنع رونالدو الهدف الثالث لفريقه، والذي سجله مارسيلو دا سيلفا.

وأرجعت الصحيفة الإسبانية الشهيرة والمنتمية إلى النادي الملكي فوز الفرعون المصري في الاستفتاء إلى القاعدة الجماهيره الكبيرة الذي يمتلكها اللاعب داخل مصر وخارجها على صعيد الوطن العربي وإنجلترا، حيث طرحت «ماركا» سؤالاً، وقامت بالرد عليه: ما هو تفسير تغلب صلاح على رونالدو؟ وردت الصحيفة أن صلاح يمتلك فيلقًا من المشجعين النشطين للغاية على الإنترنت، الذين يساعدونه في الفوز بأي استطلاعات للرأي يكون بطلهم جزءًا منها.

وأشارت إلى أن القاعدة الجماهيريه التي تقف وراء صلاح، في الاستطلاعات التي تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، جعلت روما ناديه السابق يقوم بإلغاء هذه الاستطلاعات على موقعه الإلكتروني؛ لأن المصريين يصوتون لنجمهم، سواء كان يستحق ذلك أو لا.