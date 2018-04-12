صلاح ينافس على أفضل هدف في ربع نهائي «أبطال أوروبا»

بعدما تأهلت أندية ليفربول وروما وريال مدريد وبايرن ميونخ إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في ربع نهائي البطولة.

وجاء هدف محمد صلاح لفريقه ليفربول الإنجليزي في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” 2-1، ضمن الأهداف المرشحة للأفضل في دور الثمانية، لينافس الهدف الثاني الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في مرمى يوفنتوس في مباراة ذهاب دور الثمانية، عن طريق المقصية التي ارتقى لها على ارتفاع 2.38 متر عن سطح الأرض.

ويدخل في المنافسة هدف الإنجليزي تشامبرلين، لاعب ليفربول، الذي أحرزه في مرمى مانشستر سيتي، في مباراة الذهاب التي انتهت بثلاث أهداف دون مقابل، ويتنافس على لقب أفضل هدف في دور الثمانية بالبطولة أيضا، هدف لويس سواريز لاعب برشلونة في مرمى روما خلال مباراة الذهاب التي جمعتهما، بالإضافة إلى هدف ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس، في مباراة الإياب أمام ريال مدريد التي انتهت بفوز اليوفي بثلاثية مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تصوت الجماهير على جائزة أفضل هدف عبر موقع يويفا الرسمي من أجل حسم أفضل هدف لدوري الثمانية، ويبدو أن المنافسة بين رونالدو وصلاح ستشتعل، في الوقت الذي ينتظر فيه جماهير كرة القدم إقامة قرعة المربع الذهبي يوم الجمعة القادم.

ويواصل محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول، تقديم مستوى مميز وتحقيق أرقام قياسية، حيث أصبح أول لاعب مصري في التاريخ يسجل هدفين في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما أصبح أكثر لاعب إفريقي في التاريخ يسجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد (9 أهداف)، متفوقا على الكاميروني صامويل إيتو، الذي سجل 8 أهداف مع إنتر ميلان الإيطالي.