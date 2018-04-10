«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

احتفل محرك البحث جوجل بعيد ميلاد الفنان الراحل عمر الشريف، الذي تحل ذكرى ميلاده الـ86 اليوم؛ من خلال تغيير شكل شعاره في المكان المخصص للبحث إلى صورة الشريف المولود في 10 أبريل 1932.

كانت بداية ظهور عمر الشريف عندما عرض عليه المخرج يوسف شاهين الوقوف أمام النجمة فاتن حمامة في دور البطولة بفيلم “صراع في الوادي”، ليحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، وتفتح أبواب النجومية أمام الشريف، ويكوّن وحمامة ثنائيا فنيا انتهت علاقتهما بالزواج في عام 1955.

وشق الشريف طريقه إلى العالمية في أوائل الستينات عندما التقى بالمخرج العالمي دافيد لين، الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ففي عام 1962، حقق فيلمه الأول “لورنس العرب” نجاحا كبيرا، وأصبح الغرب يتابع أفلامه، ليقدم بعدها أفلام “دكتور زيفاجو”، والثلج الأخضر” وغيرها الكثير في الأعوام التالية، ومع انشغاله بالعالمية، بدأ إهمال زوجته وبيته، ما أدى إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينات.

خلال وجوده بالخارج لم ينقطع عمر الشريف عن المشاركة في الأعمال المصرية الإذاعية؛ منها مسلسلات “أنف وثلاث عيون”، و”الحب الضائع”، وغيرها الكثير، وبعد انحسار الأضواء العالمية عنه، عاد إلى مصر في التسعينات وتفرغ للعمل العام.

عاد الشريف للشاشة من جديد عبر المسلسل التليفزيوني “حنان وحنين”، الذي عرض في شهر رمضان عام 2007، وشارك في المسلسل الفنان أحمد رمزي وسوسن بدر، ومن تأليف وإخراج إيناس بكر، وبعدها اشترك في فيلم “حسن ومرقص” مع الفنان عادل إمام عام 2008، ثم عرض له فيلم بعنوان “المسافر” مع الممثل المصري خالد النبوي، من إنتاج وزارة الثقافة، ليقدم آخر أعماله فيلم “هز القصبة” بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما العربية، ومنهم الفلسطينية هيام عباس، واللبنانيتان نادين لبكي ولبنى الزبال، والمغربية راوية سالم.

حصد الفنان العالمي عمر الشريف خلال مشواره الفني جوائز عدة؛ منها جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عام 1966 في فيلم الدكتور زيفاجو، وفي عام 1962، رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد في فيلم لورنس العرب، وفى عام 2004، منح جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديراً لعطائه السينمائي، وحاز أيضا في نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “السيد إبراهيم وأزهار القرآن” لفرانسوا ديبرون، كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.