جائزة جديدة لحاصد الذهب في أوروبا

واصل الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، والذي اختارته الجماهير كأفضل لاعب في جولة الذهاب ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كرجل هذه الجولة رغم عدم خوضه مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي كاملة؛ بسبب تعرضه لإصابة عضلية حرمته من استكمال اللقاء، حصد الجوائز.

صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة المتخصصة في عالم الساحرة المستديرة أعلنت عن فوز جناح الريدز بلقب لاعب الشهر الإفريقي في أوروبا، وذلك بتصدره استفتاء شهر مارس الذي أجرته، بنسبة 54%، متفوقًا على كل من التونسي وهبي الخزري، لاعب رين الفرنسي (42%)، والغيني نابي كيتا نجم وسط لايبزيج الألماني (4%).

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها صاحب الـ25 عامًا بالجائزة، حيث حصل على لقب أفضل لاعب فى إفريقيا عن شهر فبراير الماضي متفوقًا على المغربي زكريا لابيض نجم أوتريخت الهولندي، والتوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم باشاك شهير التركي، قبلها فاز بجائزة الأفضل في شهر يناير، متفوقًا على المالي موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي، والجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إن ما يحققه اللاعب المصري الملقب بالملك صلاح بين جماهير ليفربول لا حدود له، ونجاحه لا يتوقف، حيث تألق الشهر الماضي، وسجل 6 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، كما يتصدر لائحة هدافي البريميرليج برصيد 29 هدفًا.

وأكدت فرانس فوتبول أن لاعب روما الإيطالي السابق بات أقرب لاعب على كوكب الأرض، ينافس الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2017، على حصد الجوائز الشخصية في القارة العجوز بعد فترة من هيمنة الثنائي على جميع الجوائز.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن النجم المصري بات قريبًا من حصد جائزة جديدة، حيث أصبح المرشح الأول لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، وتتفوق أسهمه على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يقدم عروضًا أكثر من رائعة مع فريق ليفربول منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، وسجل حتى الآن 29 هدفًا في مسابقة الدوري يتصدر بها جدول الهدافين، كما سجل هدفًا في كأس الرابطة، بالإضافة إلى 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ما قدمه الفرعون المصري مع كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب هذا الموسم جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.