تجهيز شريف إكرامي لخلافة «شناوي» الزمالك

يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استقر بعد سلسلة من المفاوضات والمشاورات التي أجراها خلال الساعات القليلة الماضية مع أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني، على الاسم الذي سيعوض غياب أحمد الشناوي، حارس الزمالك خلال منافسات كأس العالم 2018 المقبلة بروسيا.

ويأتي الأمر بعدما تأكد غياب الشناوي عن حراسة عرين الفراعنة في مونديال روسيا، المقرر انطلاقه في الرابع عشر من يونيو المقبل ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر التالي، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي انتهت بفوز زعيم الثغر، بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

إصابة الشناوي ضمنت للمخضرم عصام الحضري، مكانه الأساسي في تشكيلة المنتخب الوطني، وإن كان تألق محمد الشناوي حارس الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وظهوره بشكل جيد خلال مباراة الفراعنة الودية أمام منتخب البرتغال، جعل كثيرين يطالبون بمشاركة الشناوي أساسيًا بدلًا من الحضري الذي استقبلت شباكه مع فريق التعاون السعودي في مسابقة الدوري البطولة التي تضم 14 فريقا فقط 36 هدفا.

وبات على مدرب حراس الفراعنة الذي أبدى حزنه الشديد على إصابة الشناوي، وصعوبة لحاقه ببطولة كأس العالم المقبلة في روسيا، ضم محمد عواد، حارس الإسماعيلي الذي ضمه في معسكر المنتخب الأخير في سويسرا ودفع به خلال مباراة اليونان التي خسرها الفراعنة بهدف دون مقابل ولم يظهر حارس الدراويش بالشكل الجيد كما كان متوقعا منه.

أداء عواد أمام اليونان جعل الجهاز الفني للفراعنة يفكر في وجود حارس ثالث يمتلك الخبرة الدولية، ويبقى لدى أحمد ناجي والجهاز الفني للمنتخب الوطني، خيار آخر يبقى مطروح ومتاح، لكن سيحتاج بعض العمل الشاق من أجل تحقيقه وهو تجهيز شريف إكرامي، حارس الأهلي المجمد من قبل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مدربه حسام البدري.

وعلى ما يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب والجبلاية تحركوا بالفعل في هذا الاتجاه وتم الاتصال بإدارة النادي الأهلي والجهاز الفني لفريق الكرة من أجل حسهم على الدفع بإكرامي، فيما تبقى للفريق من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، خصوصًا أن الفريق ضمن التتويج رسميًا بالبطولة.

وباتت بوادر الاتصالات واضحة للجميع بعدما أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراة اليوم، أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، حيث استدعى البدري شريف إكرامي وعلي لطفي، في حراسة المرمى واستبعد الحارس الأساسي محمد الشناوي.

ومن المتوقع، أن يعتمد البدري على شريف إكرامي خلال مباريات الفريق المتبقية في مسابقة الدوري من أجل تجهيزه للمنتخب الوطني، على أن يدفع بالشناوي في مباريات الفريق في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وتشير الأنباء الواردة من الجبلاية، أن الجهاز الفني للفراعنة قرر ضم 4 حراس سيستعين بهم خلال معسكر المنتخب المقبل تمهيدًا لاختيار ثلاثة عناصر فقط عند إعلان القائمة الرسمية التي ستشارك في المونديال، وأن الأقرب لخلافة شناوي الزمالك سيكون شريف إكرامي، إلى جانب شناوي الأهلي والمخضرم عصام الحضري.