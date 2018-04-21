بالفيديو| صلاح يعادل رقم رونالدو في البريميرليج

أضاف الجناح المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، فريق وست بروميتش ألبيون إلى ضحاياه خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

وكان صلاح قد زار قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم شباك 15 فريقًا خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، فيما استعصى عليه زيارة شباك أربعة أندية، هي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي ووست برومتش وبرايتون، وفشل في الوصول إلى شباكها ذهابًا وإيابًا، قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في شباك بروميتش، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الأخير، ويضيف فريق مواطنه أحمد حجازي إلى ضحاياه.

هدف «موصلاح» في شباك وست بروميتش جعله يضيف رقمًا قياسيًّا جديدًا في سجلات البطولة الإنجليزية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 23 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي، متفوقًا بفارق مباراتين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي روبن فان بيرسي.

ورفع النجم المصري بهدفه في شباك وست بروميتش رصيده إلى 31 هدفًا، ليعادل بذلك الرقم المسجل باسم 3 من أساطير الدوري الإنجليزي كأفضل حصيلة تهديفية للاعب في موسم واحد بالنظام الجديد للمسابقة المكون من 38 مباراة لكل فريق.

وسبق صلاح في هذا الإنجاز كل من آلان شيرر موسم 1995/1996، وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد موسم 2007/2008 ولويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013/014.

هدف محمد صلاح