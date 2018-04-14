بالفيديو.. رأس تريزيجيه تقود قاسم باشا لانتصار جديد

قاد محمود حسن «تريزيجيه» المعار من صفوف أندرلخت البلجيكي إلى فريق قاسم باشا التركي، فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين على ملعبه ووسط أنصاره على نظيره كارايوك سبور، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب «قاسم باشا» ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

واستفاد فريق قاسم باشا من عاملي الملعب والجمهور، وتمكن من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري التركي، ورفع رصيده من النقاط إلى 40، يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب وبفارق نقطة عن قيصري سبور صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد كارايوك سبور عقب هذه الخسارة عند 12 نقطة في المركز الأخير.

ومهد تريزيجيه الطريق أمام قاسم باشا نحو الظفر بنقاط المباراة الثلاث، بعدما وضعهم في المقدمة بتسجيل هدف اللقاء الأول برأسية رائعة في الدقيقة 55 من عمر المباراة، قبل أن يضيف فريقه الهدف الثاني عن طريق بيرنارد مينساح، في الدقيقة 66 لينتهي اللقاء بفوز قاسم باشا.

وشارك لاعب الأهلي الأسبق، صاحب الـ23عاما، خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 14 هدفا وصنع 5 آخرين، وهدف اليوم، يعد الـ11 له في الدوري التركي هذا الموسم؛ عشرة من كرات متحركة وواحد من ركلة جزاء.