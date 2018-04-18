بالأرقام.. مكاسب الأهلي أمام دجلة بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، عروضه الطيبة التي يقدمها خلال الموسم الجاري بتحقيقه انتصارا جديدا على حساب فريق وادي دجلة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب «القاهرة الدولي» ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي أضاف 3 نقاط جديدة لرصيده ليصبح لديه 82 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب، وبفارق 22 نقطة عن الإسماعيلي أقرب منافسيه، وتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات في النسخة الحالية التي توج بها رسميًا دون النظر لنتائج باقي مبارياته.

واقترب المارد الأحمر خطوة نحو معادلة الرقم المسجل باسم الزمالك بل وتخطيه، كأكثر الأندية المصرية حصدًا للنقاط في موسم واحد، حيث نجحت القلعة البيضاء موسم 2014 – 2015 في حصد 87 نقطة لتدون اسمها كأكثر الأندية حصدًا للنقاط في موسم واحد.

ويحتاج صاحب الرداء الأحمر إلى الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين من أجل معادلة رقم الزمالك، أو الفوز في مباراتين من أصل 3 كي يتخطى الرقم المسجل باسم الغريم التقليدي، مع العلم أن البطولة التي وصل فيها الزمالك إلى النقاط 87 أقيمت بمشاركة 20 ناديًا.

وعادل الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الحالية برصيد 70 هدفًا، رقمه السابق كثاني أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف برصيد 70 هدفًا، وبات قاب قوسين أو أدنى كي يصبح صاحب أقوى خط هجوم خلال موسم واحد في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز منذ انطلاقها موسم 1948 – 1949، ويعد الترسانة صاحب الرقم القياسي برصيد 71 هدفًا، ويحتاج الأهلي إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقم الشواكيش، الذي ظل صامدًا منذ 54 عامًا، ويحتاج إلى هدفين لتخطي رقم الترسانة.

وشهدت مباراة وادي دجلة أمس، تحقيق الأهلي لرقم قياسي جديد، من خلال نجمه المغربي وليد أزارو، الذي بات أكثر محترف يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ مسابقة الدوري الممتاز، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد الذي منح الأحمر الثلاث نقاط.

ورفع صاحب الـ22 عامًا رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا، محطمًا رقم الأنجولي أمادو فلافيو، والنيجيري جون أوتاكا، وكان فلافيو أحرز 17 هدفًا مع الأهلي في موسم (2006-2007)، وأوتاكا نفس عدد الأهداف مع الإسماعيلي موسم (1999-2000).

وفي حالة تمكن المهاجم الدولي المغربي من حصد لقب هداف الدوري المصري هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يفوز بلقب هداف المسابقة وثامن لاعب أجنبي، كما بات أزارو على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل للأهلي في موسم واحد في الدوري، والذي يحمله أحمد بلال برصيد 19 هدفًا موسم (2002-2003)، ويحتاج إلى هدفين ليصبح أكثر لاعبي الأهلي تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد بالدوري.

كما حقق الأهلي أمس، رقمًا ظل غائبًا لمدة 12 عاما وتحديدا منذ موسم 2005 -2006 عندما حقق الفوز على جميع فرق المسابقة، وبعد التفوق على وادي دجلة بهدف أزارو ينجح الأهلي مجددا في تكرار إنجازه الذى حققه من 12 عاما.

وتمكن الأهلي هذا الموسم من الفوز على الاتحاد السكندري والرجاء والإنتاج الحربي والإسماعيلي والداخلية والمصري وإنبي والأسيوطي ومصر للمقاصة وسموحة وبتروجيت والنصر والزمالك والمقاولون في الدور الأول من المسابقة، وفي الدور الثاني، تمكن من تحقيق الفوز على طلائع الجيش وطنطا وأخيرا على وادي دجلة وهي الفرق التي حققت التعادل مع الأهلي في الدور الأول.