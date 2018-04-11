اليوم.. انطلاق «الأفلام التسجيلية» بمشاركة 62 عملاً

تنطلق فعاليات الدورة 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اليوم، وتستمر حتى 17 أبريل الجاري، بمشاركة 62 فيلما تمثل 48 دولة، من بين 1500 فيلم رشحت للمهرجان من 93 دولة حول العالم، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية كالندوات والورش وعروض الأفلام الطويلة والقصيرة.

وتشهد النسخة الحالية من المهرجان تكريم الناقد الراحل علي أبو شادي، والمخرج العراقي سمير جمال الدين، وتوقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع المركز الوطني السينمائي المغربي للتعاون في المجال السينمائي، والثانية مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام التي ترغب في التعاون مع مهرجان الإسماعيلية.

وتشمل قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة التسجيلية الطويلة؛ “السجینة” من المجر وألمانيا إخراج برنادت توزاریتر، وفيلم “الكثير من الطفال وقرد وقلعة” من إسبانيا إخراج جوستافو سالمیرون، وفيلم “آلة حادة” من إخراج نجوم الغانم.

وتشهد المسابقة أيضا مشاركة فيلم “مرایا الشتات” من العراق إخراج قاسم عبید، وفيلم “إدانة حقیقیة” من الولايات المتحدة الأمريكية إخراج جیمي میلتز، وفيلم “بالخیوط” من اليونان إخراج أنجیلوس كوفوتسوس، وفيلم “ملعب الرصاص” من بیرو وإيطاليا إخراج ألیساندرو بوجنو، وفيلم “الجانب الآخر من كل شيء” من صربيا إخراج میال توراجلتش، وفيلم “العائلة” من سلوفينيا والنمسا إخراج روك بایسك، وفيلم “شكرا على المطر” من المملكة المتحدة والنرويج وكینیا إخراج جولیا دار.

وتتكون لجنة تحكيم النقاد في المهرجان من الناقد الهندي بریمندرا ماذندیر، والناقدة الصربیة مایا جوفوفیتش، والناقد المصري رامي عبد الرازق، كما تتشكل لجنة الجمعية المصرية للرسوم المتحركة من المخرجة شویكار خلیفة رئيسا، وتضم في عضویتها الدكتور أشرف عبد الفتاح والمخرج أحمد عادل، وتمنح اللجنة للفیلم الفائز درعا وشهادة تقدیر.

وقال عصام زكريا، رئيس المهرجان، إن الأفلام الـ62 المشارك في المهرجان ينافس منها 10 في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و14 في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، و21 في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، والمتبقي 17 فيلما يعرضون في البرامج الموازية.

وأضاف زكريا أن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية يرأسها المخرج الألماني الحاصل على جائزة الأوسكار، بيبي دانكرت، وتضم في عضويتها 6 مخرجين من الفائزين بجوائز دورات المهرجان السابقة وهم نیكوالس مونیوز من إسبانيا، وكلودیا نونیز من البرازيل، وكوران رودوفانوفیتش من صربیا، وحمید باسكیط من المغرب، وأورماس جومیز من إستونیا، وهبة یسري من مصر.

المهرجان شهد العام الماضي واقعة غريبة من نوعها؛ حيث نظم حفل ختام مبكر قبل انتهاء فعالياته بيومين، وأرجع رئيس المهرجان وقتها السبب إلى تزامن المهرجان مع احتفال محافظة الإسماعيلية بأعياد سيناء واستقبالها عددا كبيرا من الضيوف في مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، نافيا أن يكون المهرجان تعرض لأي خسائر من أي نوع، موضحًا أنه قرر أن يبدأ المهرجان هذا العام يوم 11 أبريل وينتهي 17 من الشهر نفسه حتى لا يتداخل مع أي مناسبة أخرى.