اليوم.. الأهلي يسعى لكسر رقم الشواكيش أمام دجلة

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2017 – 2018، بإقامة 3 مباريات تأتي في مقدمتها مواجهة الأهلي حامل اللقب ووادي دجلة، والتي تقام في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب «القاهرة الدولي»، يدخل الأهلي صاحب الضيافة المباراة وفي جعبته 79 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة المباراة إلى الحكم محمد الصباحي، ويعاونه أيمن دجيش وسمير جمال، وعاطف العفي حكمًا رابعًا، وكل من حسام الجلاد ووائل فرحان حكمًا خامسًا.

وتميل الأرقام قبل مواجهة اليوم لصالح المارد الأحمر، حيث تقابل الفريقان 11 مرة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات، مقابل انتصار وحيد حققه وادي دجلة، فيما فرض التعادل نفسه على 3 مواجهات، وسجل الأهلي 15 هدفًا مقابل 6 أهداف لوادي دجلة.

على جانب آخر تشهد المواجهة صراعًا خاصًّا بين حسام البدري المدير الفني للأحمر، ونظيره في وادي دجلة طارق العشري، حيث تقابل الاثنان من قبل 10 مرات، فاز البدري في 3 مواجهات فقط مقابل انتصارين للعشري و5 تعادلات، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والوصول إلى 3 نقاط في موقعة اليوم، الأهلي من أجل مواصلة البحث عن تحطيم الأرقام القياسية، بعدما توج رسميًّا بطلًا للنسخة الحالية، وينتظر الأحمر أمام الفريق الدجلاوي رقم قياسي منذ 54 عامًا.

الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الحالية برصيد 69 هدفًا، وبات قاب قوسين أو أدنى كي يصبح صاحب أقوى خط هجوم خلال موسم واحد في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز منذ انطلاقها موسم 1948 – 1949، ويعد الترسانة صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 71 هدفًا، ويحتاج الأهلي إلى هدفين فقط لمعادلة رقم الشواكيش، الذي ظل صامدًا منذ 54 عامًا، ويحتاج إلى 3 أهداف لتخطي رقم الترسانة.

في المقابل يسعى فريق وادي دجلة، بقيادة مدربه طارق العشري، إلى إلحاق الهزيمة الثانية بحامل اللقب هذا الموسم، وحصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدوري هذا الموسم، حيث يعاني دجلة كثيرًا خلال هذه النسخة، وبات مهددًا باللحاق بالنصر الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأدنى رسميًّا، ويحتاج الفريق للفوز فيما تبقى له من مباريات هذا الموسم، من أجل الهروب من منطقة الخطر التي تهدد وجوده في الدوري الممتاز

وفي الثالثة والنصف يلتقي الداخلية صاحب المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، بفريق طنطا صاحب المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، ويواجه الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة، في الخامسة والنصف مساءً، نظيره سموحة صاحب المركز الخامس برصيد 47 نقطة.