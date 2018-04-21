المصري في مجموعة متوازنة بالكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، عن مجموعة متوازنة للمصري البورسعيدي ممثل مصر الوحيد في تلك البطولة.

وتواجد المصري ضمن المجموعة الثانية التي ضمت أندية نهضة بركان المغربي والهلال السوداني ويونياو دو سونجو بطل موزمبيق.

وسيبدأ المصري، الذي تأهل لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه عقب تخطيه عقبة فريق مونانا بطل الجابون في دور الـ32 (الثاني)، يوم 6 مايو على ملعب «بورسعيد» ضد فريق يونياو دو سونجو الموزمبيقي، على أن يلتقي بالهلال السوداني يوم 16 مايو في بالسودان في ثاني مواجهاته بمرحلة المجموعات.

وتعد فرص الفريق البورسعيدي في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة كبيرة جدًا، برفقة الهلال السوداني المرشح الأبرز لتصدر المشهد في هذه المجموعة، فيما لم تكن القرعة رحيمة بالرجاء البيضاوي المغربي، حيث وضعته في المجموعة الأولى (مجموعة الموت) بجانب أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار وفيتا كلوب الكونغولي أحد الأندية التي تقدم مستويات طيبة خلال الفترة الأخيرة في القارة السمراء.

وجاءت مجموعات الكونفدرالية الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى

1) أسيك ميموزا الإيفواري

2) الرجاء البيضاوي

3) فيتا كلوب الكونغولي

4) أدونا ستارز الغاني

المجموعة الثانية

1) نهضة بركان المغربي

2) المصري

3) يونياو دو سونجو الموزمبيقي

4) الهلال السوداني

المجموعة الثالثة

1) إنييمبا النيجيري

2) ويليامسفيل الإيفواري

3) كارا برازافيل الكونغولي

4) دجوليبا المالي

المجموعة الرابعة

1) رايون سبورت الرواندي

2) اتحاد العاصمة الجزائري

3) يانج أفريكانز التنزاني

4) جور ماهيا الكيني