الليلة| صلاح يسعى لهز شباك بروميتش.. وبرشلونة يواجه إشبيلية

تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في عدد من البطولات والدوريات محليا وعالميا، ففي أسبانيا يستضيف ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، قمة برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.

يأمل برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بمسابقة الكأس برصيد (29)، في تحقيق اللقب للعام الرابع على التوالي، حيث تمكن الفريق الكتالوني من حصد اللقب في آخر 3 أعوام، على الجانب الآخر يسعى الفريق الأندلسي في استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2010، كما يأمل في رفع عدد مرات تتويجه بالبطولة إلى الرقم 6.

وفي إنجلترا يستضيف ملعب «ويمبلي» في السادسة والربع مساءً، قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، البطولة التي يحمل لقبها فريق أرسنال، والذي يعد أكثر الأندية تتويجًا بها (13) لقبا.

يسعى كلا الفريقين إلى العبور للمباراة النهائية من أجل المنافسة على اللقب وتوديع الموسم بلقب بدلًا من خروجهما خاليي الوفاض، مانشستر يونايتد يرغب في معادلة رقم أرسنال في البطولة حيث سبق وحصد اللقب 12 مرة من قبل، فيما حصد توتنهام هوتسبير اللقب في 8 مناسبات.

ومن مسابقة كأس الرابطة إلى الدوري الإنجليزي «بريميرليج» حيث يحل فريق ليفربول الذي يلعب له الجناح المصري محمد صلاح، في الواحدة والنصف ظهرًا، ضيفًا على فريق وست بروميتش الذي يلعب له المدافع المصري أحمد حجازي، في قمة مصرية على الملاعب الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الـ35 من البطولة الإنجليزية.

وست بروميتش ألبيون يدخل اللقاء وفي جعبته 24 نقطة يتذيل بها جدول الترتيب ويحتاج للفوز في مبارياته الأربع المتبقية مع تعثر سوانزي سيتي في مبارياته الخمسة المتبقية من أجل البقاء في دوري الأضواء والشهرة وتجنب الهبوط للدرجة الأولى، بينما يدخل ليفربول اللقاء ولديه من النقاط 70 نقطة يحتل بها المرتبة الثالثة، خلف مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 74 نقطة، ويأمل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، في العودة إلى ملعب «أنفليد» بالنقاط الثلاث من أجل تضييق الخناق على مانشستر يونايتد والتمسك بما تبقى له من آمال في المنافسة على المركز الثاني، بعدما حسم مانشستر سيتي اللقب رسميًا.

من جانبه يأمل محمد صلاح، الذي يقدم أداء أكثر من رائع مع كتيبة الريدز منذ انتقاله إليها مطلع الموسم الجاري قادمًا من روما الإيطالي، في رفع حصته التهديفية للابتعاد خطوة عن هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، أقرب ملاحقيه في جدول هدافي البطولة، حيث يتصدر صلاح المشهد برصيد 30 هدفا، ويأتي كين في المرتبة الثانية برصيد 26 هدفا.

كما يسعى صلاح إلى التسجيل في شباك بروميتش ألبيون حيث فشل النجم المصري في هز شباكه خلال المواجهة التي جمعتهما في النصف الأول من الموسم.

إليكم جدول مباريات السبت في الدوريات الخمسة الكبرى، والدوري المصري الممتاز:

الدوري الإنجليزي

1.30 وست بروميتش ألبيون : ليفربول

4.00 واتفورد : كريستال بالاس

الدوري الأسباني

1.00 إيبار : خيتافي

4.15 سيلتا فيجو : فالنسيا

الدوري الإيطالي

3.00 سبال : روما

6.00 ساسولو : فيورنتينا

8.45 ميلان : بينفينتو

الدوري الألماني

3.30 أينتراخت فرانكفورت : هيرتا برلين

3.30 هامبورج : فرايبورج

3.30 شتوتجارت : فيردر بريمن

3.30 هانوفر : بايرن ميونيخ

3.30 لايبزيج : هوفنهايم

6.30 بوروسيا دورتموند : باير ليفركوزن

الدوري الفرنسي

5.00 مارسيليا : ليل

8.00 ميتز : كان

8.00 جانجون : موناكو

8.00 تولوز : أنجيه

8.00 أميان : ستراسبورج

الدوري المصري

6.00 طنطا : المصري

6.00 سموحة : الداخلية

6.00 وادي دجلة : الإنتاج الحربي

8.15 النصر : إنبي