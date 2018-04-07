الليلة.. الديربي بوابة السيتي للتتويج مبكرًا بلقب البريميرليج

تقام مساء اليوم السبت 8 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، الأسبوع الذي قد يكشف بنسبة كبيرة عن هوية البطل الجديد للمسابقة، ويأتي في مقدمة مباريات اليوم ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون صاحب الملعب والجمهور وليفربول، المباراة التي تقام في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب «جوديسون بارك».

يدخل إيفرتون المدعوم بعاملي الملعب والجهور اللقاء وفي جعبته 40 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما يدخل ليفربول موقعة الجوديسون بارك، وفي جعبته 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد المتواجد في المركز الثاني.

يسعى كلا الفريقين إلى إعلاء كلمته في موقعة اليوم، بعدما انتهت مواجهة الذهاب التي جمعتهما في النصف الأول من الموسم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويعاني الريدز الغيابات المؤثرة التي ضربته قبل موقعة الديربي بإصابة الألماني إيمري تشان، والتي قد يغيب على أثرها حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى وجود شكوك حول مشاركة نجم الفريق الأول المصري محمد صلاح، بسبب الإصابة التي لحقت به أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتضاربت الأنباء حول ظهور صلاح على أرضية ملعب الجوديسون بارك، حيث أكدت بعض التقارير الإنجليزية أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في موقعة الديربي، فيما قالت صحيفة «ميرور» إن الألماني يروجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لن يغامر بالدفع بنجمه الأول في مباراة إيفرتون إلا إذا كان سليمًا 100%.

ومن ديربي الميرسيسايد إلى ديربي مدينة مانشستر، حيث يحتضن ملعب «الاتحاد» في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة موقعة نارية تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وكانت موقعة الذهاب التي جمعتهما على ملعب «أولد ترافورد» في النصف الأول من الموسم قد انتهت بفوز المان سيتي، بنتيجة 2/1.

يحتل مانشستر سيتي قبل مواجهة الليلة صدارة جدول الترتيب برصيد84 نقطة، ويأتي من خلفه منافسه في موقعة الليلة مانشستر يونايتد برصيد 68 نقطة، ومن خلفهما ليفربول في المرتبة الثالثة برصيد 66 نقطة، وفي المركز الرابع توتنهام هوتسبير برصيد 64 نقطة.

يدخل كلا الفريقين موقعة الاتحاد ولديه طموحه ورغباته التي يسعى إلى الوصول إليها، مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا يأمل في ضرب عدة عصافير بحجر واحد، من خلال تحقيق الانتصار في موقعة الليلة، الأول تكرار تفوقه على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

والثاني مصالحة جماهيره العريضة بعد الخسارة الثقيلة أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف دون مقابل، الخسارة التي قد تتسبب في مغادرة الفريق للبطولة الأوروبية ووضع حد لطموح جماهيره في ملامسة اللقب لأول مرة في تاريخه، والهدف الثالث وهو الأهم لديه ولدى جماهيره هو الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي رسميًّا والتتويج به الليلة.

على الجانب الآخر لدى جوزيه مورينيو، مدرب المان يونايتد، أهداف يسعى إلى تحقيقها، من خلال تحقيقه نتيجة إيجابية في ملعب الاتحاد، الأول أن يفشل مخطط جوارديولا في حصد اللقب أمامه، وبالتالي ستنام جماهير مانشستر ليلة هادئة، وفي حالة حدث العكس وتمكن جوارديولا من الفوز الليلة، ستنقسم المدينة بين سعيد بفوز فريقه وتتويجه وآخر حزين على خسارة فريقه لمباراة الديربي.

كما يسعى المدرب البرتغالي إلى الحفاظ على وصافة جدول الترتيب، المركز الذي قد يفقده في حالة خسارته لمباراة الديربي وتحقيق ليفربول انتصارًا على إيفرتون في مباراتهما اليوم.

إليكم جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بتوقيت القاهرة

1.30 إيفرتون : ليفربول

4.00 ليستر سيتي : نيوكاسل يونايتد

4.00 واتفورد : بيرنلي

4.00 وست بروميتش ألبيون : سوانزي سيتي

4.00 ستوك سيتي : توتنهام هوتسبير

4.00 برايتون : هيديرسفيلد تاون

4.00 بورنموث : كريستال بالاس

6.30 مانشستر سيتي : مانشستر يونايتد